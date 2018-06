Residente pisará el Palacio de los Deportes

Tendrá como invitado especial a Kase.O; preventa Citibanamex 14 y 15 de junio

Tras su último show en la Ciudad de México, dentro del marco de la decimonovena edición del festival Vive Latino, donde se adueñó del escenario principal, y puso a bailar a más de 50 mil personas, Residente regresará a los escenarios de la capital el próximo 19 de octubre para deleitar con ritmos urbanos a sus fieles seguidores. Pero eso no es todo, ya que tendrá como invitado especial al cantante español Kase.O. El escenario para este gran concierto lleno de color, ritmo y versos será en el Palacio de los Deportes. La preventa Citibanamex se realizará el 14 y 15 de junio.

Actualmente, Residente promociona su disco debut como solista. Para finales de junio, encenderá los ánimos en Madrid, Santiago de Compostela y Bruselas. Durante el mes de julio, llevará su música a Toulouse, París, Ámsterdam, Londres, Berlín, Hamburgo, Bilbao, Barcelona, Valencia, Cádiz y Andalucía. Posteriormente, su rapeo se presentará en diferentes plazas de los Estados Unidos como: Nueva Orleáns, Tucson, Phoenix, Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Las Vegas, Anaheim, Chicago, Detroit, Boston, Washington y Filadelfia.

Por otro lado, el pasado 19 de mayo, Residente actuó con gran éxito en el estadio Hiram Bithorn de San Juan ante más de 35 mil personas. Esa misma noche recibió por parte de su disquera, Sony Music Latin,un Disco de Oro por 55 millones de retransmisiones de su sencillo Sexo. Tras este excelso show, Residente posteó una reflexión en sus redes sociales:

“No quiero hablar de números, de cantidades ni de récords, porque eso no me llena. Nunca me gustaron las matemáticas, por eso soy rapero”.

Por otro lado, hablar de Kase.O es sinónimo de excelente rima y verso. El rapero ibérico se presentó por última vez en la Ciudad de México en el festival Vive Latino de este año, donde ofreció un apoteósico recital. Ahora, vuelve a los escenarios para poner a bailar a sus fieles seguidores.

Considerado por muchos como el Bob Dylan del hip hop en castellano, Kase.O continúa con la promoción de su disco El Círculo; 17 temas con letras torrenciales, inspiradoras, rabiosa e irónicas y donde se escuchan y aparecen especiales colaboraciones de músicos como: Xhelazz, Sho-Hai, Hermano L, Shabu One Shant, McKlopedia, Najwa, así como sus hermanos con los que formó Violadores del Verso, Hate, Lírico y R de Rumba.