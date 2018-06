Cordero denuncia ante PGR a Anaya por lavado de dinero

Derecho de réplica

Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado, presentó una denuncia ante la PGR contra el candidato presidencial Ricardo Anaya, por presunto lavado de dinero.

Entrevistado al salir de la Procuraduría General de la República (PGR), el legislador explicó que lo que solicita en su queja es que se tome en consideración el nuevo video en el que se vincula al aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente con actividades ilícitas.

Asimismo, que se llame a declarar a los hermanos Barreiro y a Anaya Cortés, además de que la autoridad financiera revise los estados de cuenta del aspirante presidencial y su familia.

Cordero Arroyo dijo no tener preocupación alguna por una posible expulsión del Partido Acción Nacional (PAN), y sostuvo que “nuestro candidato no es una persona honesta, a quien deberían expulsar es a Anaya y no a los panistas honestos”.

Según el legislador, ni Anaya ni las personas que lo rodean actualmente son personas honradas, por lo que llamó a la autoridad a actuar en apego a Derecho en este caso, pues aseguró que las nuevas evidencias contra los hermanos Barreiro hacen evidente los negocios y delitos en qué estaría implicado el candidato presidencial.

Pide el senador que tomen en cuenta el video de Juan Barreiro

El senador panista pidió al encargado de Despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que tome en cuenta en esta nueva denuncia el video donde aparece un integrante de la familia Barreiro, que vincula a Anaya con delitos de lavado de dinero y tráfico de influencias.

Que pida a la autoridad financiera correspondiente una investigación entre los bienes de la familia Anaya y lo que han reportado al fisco.

“Le pido a la PGR que haga su trabajo”, agregó Cordero Arroyo, quien subrayó que hay muchísimas evidencias respecto a la participación del candidato presidencial de una red de lavado de dinero y tráfico de influencias.

El legislador insistió en que la PGR debe aclarar y definir si Anaya Cortés es un lavador de dinero, un delincuente, o no lo es.

También, exhortó al encargado de despacho de la PGR a citar a declarar ante esa instancia a Ricardo Anaya y a los hermanos Barreiro como posibles responsables de los delitos mencionados, ello ante las nuevas evidencias y videos que se han hecho públicos respecto a la compra de una nave industrial.

El senador, cercano al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, es uno de los panistas que critican la forma en que su correligionario Anaya Cortés se hizo de la candidatura presidencial de Acción Nacional.

Barreiro confiesa en video lavado de Anaya

En un video que circuló en días pasados en redes sociales, Juan Barreiro, hermano menor del empresario queretano, Manuel Barreiro, quien le compró la nave industrial a Ricardo Anaya en 54 millones de pesos, describe el modus operandi para que el candidato presidencial panista se hiciera de recursos para su campaña, presuntamente a través de acciones de lavado de dinero.

Esto, de acuerdo con el video, a través de triangulaciones de dinero e información estratégica que tenía Anaya para comprar lotes que, una vez que aumentaban su valor, eran revendidos.

En las imágenes aparecen extractos en audio y video de tres presuntas reuniones entre una empresaria argentina y Juan Barreiro, en las cuales cerrarían un negocio inmobiliario.

Se observa a Juan Barreiro describir cómo Anaya pidió a un grupo de empresarios queretanos apoyo económico para financiar su campaña presidencial, para obtener 80 millones de pesos.

Con duración de 5 minutos 23 segundos, la videograbación relata que Anaya les compartía información para la adquisición de tierras a bajos costos para que después costarán mucho más, “a través de él (Anaya) se hicieron muchos parques industriales”.

Inicia con la leyenda: “Ricardo Anaya no sólo lavó dinero para enriquecerse, sino también para financiar su campaña política. Lleva años traficando influencias con un grupo de empresarios”. Agrega que Manuel Barreiro es dueño de 13 parques industriales, “él trae fondos de otros lados y desarrolló aquí en Querétaro. Él vive en Canadá, bueno, vive en Miami, realmente, ahorita está en Canadá y viaja”.

La empresaria argentina le cuestiona si el candidato a Presidente es uno de sus amigos, refiriéndose a Ricardo Anaya. Juan responde que sí, “se le metió muchísimo dinero ahorita para que gane” en la campaña.

Se escucha cómo movían dinero por diferentes empresas para evitar ser detectados, pero Juan Barreiro acepta que en este momento están vigilados.

La mujer consulta si no es muy tarde para invertir en Anaya, y Juan responde que nunca es tarde para hacer algo, aunque en este momento es complicado hacerlo porque está todo muy revisado, pero “siempre hay formas de hacerle llegar el dinero”.

El video finaliza con la interrogante: ¿Qué pasaría sí Ricardo Anaya gana la Presidencia? “Y sí queda, pues éste candidato, se nos abren las puertas, pero para lo que queramos, entonces con eso, nos vamos al cielo”, revira Barreiro.

El panista responsabiliza al Presidente

Ricardo Anaya Cortés respondió y responsabilizó en otro video al presidente Enrique Peña Nieto de lo que llamó un nuevo “ataque” en su contra por haber denunciado el pacto entre el Ejecutivo y Andrés Manuel López Obrador para que el tabasqueño gane la elección.

Dijo que la información del video es “totalmente falsa” y forma parte de una estrategia del gobierno federal para dañar su candidatura.

El panista anotó que la guerra sucia en su contra “ya no va a parar” hasta el día de la elección.

Al respecto, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, rechazó en Twitter que el gobierno federal intervenga en el proceso electoral “más allá de sus obligaciones constitucionales y exige respeto a los actores políticos que participan en esta contienda al hacer señalamientos sin fundamento que enrarecen el clima de civilidad que debe imperar”.