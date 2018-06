Ex ediles de diferentes partidos se suman a campaña de Manuel Orihuela

Candidato tricolor: todo por Tlalnepantla

Tlalnepantla, Estado de México.- “Aquí se suma experiencia, conocimiento y se suman votos”, así lo aseguró Luis Manuel Orihuela Márquez, candidato a la presidencia municipal de Tlalnepantla, al anunciar la adhesión al proyecto que él encabeza, de destacados ex ediles y líderes sociales, lo anterior en compañía del candidato a diputado local, Marco Antonio Rodríguez Hurtado.

Orihuela Márquez destacó que en 24 de años de trayectoria, en sus cargos públicos ha podido hacer amigos y esos amigos hoy lo respaldan y entregan su confianza, más allá de diferencias ideológicas creen el proyecto, creen en la persona y están pensando claramente en cual debe ser el beneficio para Tlalnepantla.

Los ex ediles y líderes sociales son de gran arraigo social, entre los que destacan: Álvaro Horta, quien hasta ese momento estaba a cargo del Secretaría General del PRD, Hipólito Guadalupe, Nora Judith ex ediles del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el ex síndico por el Partido Acción Nacional Edgar Pascoe, Luis Martínez, Roberto Sánchez, Agustín Suarez, Víctor Sánchez, Felipe de Jesús, Carlos Guerra también del PAN, la ex regidora de Nueva Alianza, Alyn Dávila Huizar, la líder juvenil del PAN Roxana Ruano, entre otros.

Luis Manuel Orihuela, gradeció la humildad, el compromiso y la lealtad de los ex ediles y líderes que se suman al proyecto, para seguir construyendo la gran ciudad que es Tlalnepantla, tenemos que dar muchos resultados en materia de seguridad, sé que todos y cada uno estarán trabajando y buscando a los ciudadanos que creen en ellos, aquellos ciudadanos que están indecisos esto nos dará un crecimiento mayor en la campaña y seguramente el primero de junio el triunfo electoral.

Por su parte el candidato a diputado local Marco Antonio Rodríguez, destacó que hoy se suma experiencia liderazgo, formación y trayectoria política, los que estamos aquí hemos hecho transformación de gobierno, recalcando con esto el triunfo y la consolidación como la mejor fuerza electoral del Valle de México.

“Creemos en ustedes y vamos a sumarnos”, así lo subrayó al incluirse al proyecto del PRI, Nora Santillán ex regidora suplente y líder de Mujeres Transformando México, destacó su labor en Morena en 23 comités seccionales y 290 afiliaciones, así como las mas de 1200 mujeres que hemos venido empoderando en el municipio de Tlalnepantla, hoy nos sumamos al proyecto, pidiendo el compromiso de los presentes para realizar un centro integral de apoyo a las mujeres que cuente con asistencia legal, jurídica y capacitación.

Víctor Sánchez Guerrero con 21 años de militancia activa en el PAN, manifestó su total a poyo a Luis Manuel Orihuela y Marco Antonio Rodríguez, convencido de que son la mejor opción de Tlalnepantla, porque conozco su trayectoria y sé que van a cumplir su palabra y los compromisos, por lo que cuenten con mi apoyo el de mi familia y mis amigos.