Anaya denunciado penalmente por Cordero

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero denunció ayer a Ricardo Anaya penalmente ante PGR por lavado de dinero.

Y exigió no sólo que en este proceso se tome en cuenta el video donde Juan Barreiro lo implica en tráfico de influencias, sino que de una vez por todas la PGR cite a declarar a los hermanos Barreiro y a Anaya Cortés, y además que la autoridad financiera revise los estados de cuenta del aspirante presidencial del Frente por México y los de su familia política.

Con esta denuncia Anaya no puede seguir diciendo que no existe ninguna denuncia en su contra.

Cordero, ex secretario de Hacienda, se presentó la tarde de ayer ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, ubicada en Paseo de la Reforma 75, en la colonia Guerrero.

El presidente del Senado es considerado el líder de los senadores rebeldes contrarios a Anaya y cercanos a José Antonio Meade y al ex presidente Felipe Calderón.

Entrevistado al salir de la Procuraduría General de la República, el senador indicó que el paso que dio es para exigir que de una vez por todas la autoridad actúe ante un candidato presidencial al que considera improcedente para el cargo.

Dijo no temer la expulsión del PAN y sostuvo que Anaya no es una persona honesta y que a quien el PAN debería expulsar es a Anaya y no a los panistas honestos.

Peña Nieto: “yo no intervengo”

Ayer mismo, desde Ensenada, Baja California, donde entregó una desalinizadora que forma parte de sus promesas de campaña de hace 6 años, el presidente Enrique Peña Nieto negó ser, sin mencionarlo por su nombre, el que encabeza la campaña contra Ricardo Anaya.

Indicó que él ya se va y que su única implicación en esta campaña electoral es la de crear las mejores condiciones para que los mexicanos vayan a las urnas a depositar su voto con seguridad y libertad por quien mejor les convenga.

Indicó que al entregar esta desalinizadora recordó que hace 6 años se desarrolló una campaña presidencial muy distinta a la que ahora vive el país, pues en 2012 se pudo recorrer el país generando propuestas y llegando a compromisos con los ciudadanos.

“Una campaña muy distinta a la que ahora vivimos”, indicó en obvia descalificación al ambiente de ataques y guerra sucia de hoy.

Le recordó a Anaya y al resto de los candidatos, y de los mexicanos, que a él sólo le quedan 5 meses y medio de mandato.

Eleven la campaña

En la ciudad de México, al suscribir el protocolo de destrucción de plantíos ilícitos, Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, reiteró que ni el presidente Enrique Peña Nieto ni nadie de su gobierno está detrás del video de Juan Barreiro contra Anaya.

Y le pidió al panista dejar de acusar a Peña Nieto sin pruebas, y elevar el nivel de discusión de la campaña.

“Desde el viernes pasado el gobierno de la República externó con mucha claridad que rechaza cualquier aseveración que pretenda involucrarlo en el proceso electoral.

En los hechos creo que (el presidente Enrique Peña Nieto) ha dado muestras de su respeto a la Constitución.

“De tal manera que ha acreditado en los hechos que no está interviniendo en el proceso electoral, y que una aseveración de este tipo se rechaza por falsa”.

Agregó que su petición a Anaya es la de que “quienes difaman, eleven el nivel del debate, lo requiere México”.

De igual forma rechazó la afirmación de Anaya respecto de que el presidente Peña Nieto hizo acuerdo con Andrés Manuel López Obrador para garantizar el triunfo del candidato presidencial de Morena.

“El único acuerdo que tiene el Presidente de México es con los mexicanos…

“Enrique Peña Nieto ya es Presidente de la República, no necesita hacer acuerdos que no sean con la sociedad y con la Constitución, y creo que eso lo demuestra todos los días en los hechos, dejando que las campañas se generen en las mejores condiciones posibles para el país y respetando absolutamente la Constitución.

“La sugerencia de nuevo respetuosa, a quienes pretenden inmiscuir al gobierno de la República en el proceso electoral es: eleven el tono del debate político, lo necesita México”.

Reconoció que los estados de Guerrero –en algunas de sus zonas–, Jalisco (con presencia de un grupo criminal violento, Guanajuato con el tema de la venta de huachicol, Veracruz en alguna de sus zonas, y Tamaulipas en la parte norte), es donde se focaliza el mayor riesgo en contra de candidatos que compiten en esta elección.

“… desde luego estamos apoyando subsidiariamente a los gobiernos locales que así nos lo solicitan para que tengan mejores condiciones en el desarrollo de los procesos electorales, y sobre todo condiciones de seguridad a la población y detención de quienes infringen la ley”, afirmó.

El fallo sobre Ayotzinapa, recurrible

Navarrete Prida aprovechó la entrevista para abordar el sorprendente fallo emitido por un tribunal federal sobre los 43 de Ayotzinapa que ordena la creación de una Comisión de Investigación de la Verdad de ese caso.

Al respecto el titular de Gobernación adelantó que ese fallo cae en lo inconstitucional.

“Entiendo que las instituciones que tienen que ver con este caso, particularmente la Procuraduría General de la República, está haciendo un análisis de la resolución.

“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de comisión de la verdad, para eso existen Poderes Judiciales, y Poderes Judiciales sólidos y fuertes, y en este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia.

“Existen mecanismos jurídicos para sobre todo clarificarla, a qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido no existen esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”.

Comentó que hay varias figuras indicadas en esa resolución que son abiertamente inconstitucionales.

“Lo define ya el órgano investigador (la PGR)”.

Sin embargo, se negó a calificar de improcedente el fallo emitido por el tribunal federal sobre este caso.

“No opinaría yo sobre resolución de otros Poderes, las vemos con mucho respeto y corresponde en el marco de la ley, a las instituciones encargadas de hacerla valer, responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, concluyó.

¿Habrá knockout esta noche en Mérida?

Esta noche se realizará el tercero y último debate entre candidatos a la Presidencia de la República en la actual campaña electoral.

Es la última oportunidad de que alguno de los 4 contendientes pueda ser derribado y dañado como para no poder ganar.

Obviamente que el más vulnerable podría ser Andrés Manuel López Obrador, por la simple razón de que va al frente de todos los sondeos.

Pero es tal la confrontación entre Ricardo Anaya, candidato de la coalición México al Frente con José Antonio Meade y el presidente Enrique Peña Nieto, que un ataque contra el de Morena podría quedar de lado y quien saliera en camilla política a lo mejor es alguno de estos tres personajes.

Hasta hoy y por los adelantos en videos comprometedores, es más expuesto es el queretano Anaya, quien ahora sí ya cuenta con una denuncia penal directa interpuesta ante la PGR por Ernesto Cordero, nada más y nada menos que el Presidente del Senado de la República.

Lo cierto es que la contienda presidencial está al rojo vivo y cualquier cosa puede pasar no sólo esta noche sino en los 18 días que faltan para la elección.

