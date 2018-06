La Gusana Ciega lanza “Amantes modernos”

El primer sencillo del nuevo EP de la banda mexicana se inspiró en sus influencias ochenteras

Asael Grande

La Gusana Ciega lanza su nuevo sencillo “Amantes modernos”, untrackque se inspiró en las influencias ochenteras de la banda y que se desprende de Borregos en la niebla II, su más reciente EP. Esta canción es una incursión en la onda pop envuelta en teclados análogos y sonidos que nos remite a Mecano. El estreno tiene una colaboración con Sandra Corcuera y fue grabado en la Ciudad de México bajo la dirección de Howard R.: “hicimos dos Auditorio Nacional, nos fue increíble, el año pasado hicimos un Teatro Metropólitan como lanzamiento del disco Borregos en la niebla I, y este año ya tendremos un lanzamiento para el disco de Borregos en la niebla II, nos ha ido muy padre, y ahora lanzamos este sencillo nuevo, “Amantes modernos”, comentó Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega.

Renovarse o morir, esa es la afrenta de muchas bandas del movimiento indie-rock mexicano que gozaron de gran fama en la escena durante la primera década del siglo. La Gusana Ciega es el gran ejemplo de cómo enfrentar los nuevos tiempos de la creación y distribución de música en la actualidad: “hay cosas que han cambiado en la banda, no sé si La Gusana Ciega sea una banda más madura, pero sí hay más experiencia, más energía, pero también está padre que seguimos disfrutando casa paso como si fuera la primera vez que tocamos, el hecho de tener un sencillo nuevo, nos da ese nervio de si le gustará a la gente o no, que si suena bien, no sé si artistas que tengan más años que nosotros, les importe hacer esto de la promoción, o el hacer un videoclip, todo ese lo hacemos con mucha energía”, agregó, Germán Arroyo, baterista.

“Amantes modernos”, es el primer corte de Borregos en la niebla II, mismo que contó con la dirección de Howard Redekkop y masterizado por Brock McFarlane en CPS Mastering en la misma ciudad: “la idea de hacer un featuring con Sandra Corcuera, la trajo Daniel, a partir de que la canción iba avanzando, e íbamos teniendo una sonoridad, un riff, ya un tema, Daniel dijo que una estrofa la tenía que cantar una chava, y entonces, él propuso a Sandra, y nos pareció que era la voz que podía quedar en la canción”, dijo el bajista de La Gusana Ciega, Luis “Lu” Ernesto Martínez.

Finalmente, Daniel Gutiérrez compartió que el nuevo disco, sonará “a muchas influencias ochenteras que antes no habían permeado, seguimos con esa tendencia, y el sencillo ‘Amantes modernos’ tiene algo del grupo A-Ha, hay cosas ochenteras, pero en los 80’s había mucha música, como el new, wave, pero también estaba The Clash, The Police, entonces, creo que nuestro nuevo disco sabrá a los 80, y a final de cuentas, sigue sonando a La Gusana Ciega, seguimos proponiendo, es un disco actual, con estas influencias ochenteras, pronto lo lanzaremos”.