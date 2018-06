Mitre adora a “Los santos del amor”

El dueto presenta el primer sencillo de lo que será un disco lleno de leyendas, sonidos y tradición mexicana

Arturo Arellano

Mitre es un dueto conformado por Luis y Andie Sandoval, quienes dan a conocer su sencillo “Los santos del amor”, canción que habla sobre la tradición latinoamericana de encender una vela y orar a los santos para encontrar amor en la vida. Esta canción explora los sonidos y los santos de la religión yoruba, usando “Oshun”, que es la diosa del amor, como la figura central y ya está disponible para descarga y escucha en todas las plataformas digitales, como preámbulo para el lanzamiento de un disco completo en agosto.

El sencillo “Los santos del amor” está acompañado de un enigmático y colorido video musical, que llega como un concepto fresco y renovado, retomando leyendas de la cultura latinoamericana para crear algo muy musical y visual. En entrevista para DIARIO IMAGEN, ambos personajes hablaron al respecto, Andie recordó: “Nos encontramos de manera muy orgánica, Luis estaba promocionando su álbum de solista, sin embargo, un día necesitó de una voz femenina para su show en vivo, de modo que me conectaron con él y bueno, nunca nos vimos antes de cantar juntos, todo fue por correo electrónico. Sus canciones me parecieron interesantes, de modo que me las apredí y nos conocimos en el soundcheck, lo cual fue mágico, porque al juntar nuestras voces, verdaderamente era como que se abrazaban y danzaban juntas. A partir de entonces hicimos varias colaboraciones y entendimos que debíamos llevarlo a esta etapa”.

Luis describió su sonido: “Ambos somos muy fans de artistas como Juan Gabriel, Chavela Vargas y crecimos viendo las películas de Pedro Infante o Jorge Negrete, además a la vez escuchando bandas como The Beatles o Pink Floyd, de modo que siempre estamos en búsqueda de sonidos diferentes y nuevos, con elementos no tan comunes, para llegar a un concepto original”.

Del sencillo explicó: “Ejemplifica a la perfección como vemos la música, no nos gusta encasillarnos en un género o estilo en particular, de manera que en este sencillo puedes escuchar cumbia, ritmos latinos, pero también sintetizadores, guitarrón, requinto jarocho y jarana, pero a la vez guitarras western. Es simplemente ir siguiendo al corazón a la canción y así es todo el disco”.

Andie refiere que su interés es que la gente “se quede con lo que resuene con ellos, si es la letra, las historias, las leyendas mexicanas, que abordamos desde nuestra percepción de las diferentes caras del amor.

Ojalá la gente respire esas historias, que les recuerden etapas de su vida, algún bolero que les traiga a la memoria a sus abuelos o cualquier momento bello en sus vidas”. Lo mismo, asegura que este concepto no se queda en la música, “pues esto es también muy teatral y visual, hasta cinematográfico, porque plasmamos en videos, visuales, escenografías, vestuarios, nuestra visión de la tradición mexicana”.

Luis agregó: “Mitre es un concepto de todo lo que nos gusta como artistas, en los shows en vivo vamos a tener la representación teatral y cinematográfica de todas estas leyendas, va a haber personajes, actores es vivo y visuales”. Del disco adelantó que “el hilo conductor es el amor, las diferentes caras del amor contadas a través de nuestras leyendas, como la del Iztla, con la canción ‘El gigante de hielo’. En los santos es la búsqueda del amor y como se lo pedimos a esa fuerza más grande que nosotros, independientemente de en que creas”. El siguiente sencillo será “El callejón del beso”, mientras que “Los santos del amor” ya está disponible en plataformas digitales y el disco completo será tentativamente lanzado en el mes de agosto.