Violencia sexual, factor determinante de embarazos en menores de 14 años

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

¿Los triunfos deportivos contribuyen al aumento de la tasa de natalidad?

Organizaciones piden a los candidatos más atención a la salud

El estudio “Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos”, analiza las condiciones del embarazo infantil en México La violencia sexual, fue factor determinante de los altos números de embarazos en menores de 14 años. Se descubrió que no se trata de adolescentes teniendo relaciones sexuales con adolescentes, sino de niñas obligadas, coaccionadas o manipuladas por adultos, mediante el uso de la fuerza física o moral, el chantaje, la manipulación y las amenazas en un marco de baja efectividad en materia de procuración de justicia. Encuestas y estadísticas nacionales arrojaron que se trata de condiciones ajenas al control de las menores, como: vulnerabilidad, desprotección, abandono, abuso, chantaje, relaciones dispares de poder, marginación, pobreza, falta de oportunidades, entre otras; en las que las menores no tienen la posibilidad de negarse al acto sexual provocando una grave violación a sus derechos humanos, señaló Eliana Olaizola, directora de Ipas México. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 asienta que 4.4 millones (aproximadamente 9.4% del total de las mujeres encuestadas), sufrieron abuso sexual durante su infancia. Las cifras señalan que 8 de cada 10 agresores son conocidos de las víctimas, mientras un 67% apunta a familiares como: padre, padrastro, tío, hermano, primo, abuelo, etc. Por cada violación denunciada existen 9 que no llegan a proceso judicial. En 2016 hubo 11,808 nacimientos entre niñas de 10 a 14 años. ¿Como se puede combatir esta situación?: Aplicación de las normas de salud y protocolos de atención a violencia sexual adaptadas a niñas y adolescentes. Esto incluye el acceso a interrupción del embarazo. Capacitación del personal encargado de implementar programas y políticas y la aplicación de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescentes en todos los niveles de atención particularmente en el primer contacto.

Durante la época mundialista la pasión no sólo es hacia el futbol, una vez terminado el partido, los aficionados aprovechan el tope de sustancias liberadas por el cerebro para continuar el festejo con sus parejas. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de esto? Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Coimbra en Portugal, demostró que las sensaciones que experimentan los fans del futbol son similares al sentimiento de una persona enamorada. Ante las situaciones de emociones positivas, se activa el córtex frontal, la región donde se libera dopamina a modo de recompensa. Un estudio publicado por el British Medical Journal, demostró que hay una relación directa entre los triunfos deportivos con el aumento de la tasa de natalidad. De hecho, en Cataluña los nacimientos aumentaron 16%, tras la victoria del Barça en la Champions League del 2009. Para prevenir esta situación Playboy Condoms presenta: “Enciende tu pasión, pero sin autogol”. Es un mensaje, cuyo objetivo es fomentar una sexualidad divertida, pero responsable. Que ningún aficionado reprima sus deseos de apoyar a su equipo, que tire a ganar, y que si la pasión lo desborda se prevenga.

Juan Núñez Guadarrama, coordinador de la coalición México Salud-Hable, conformada por más de 100 organizaciones sociales; Mayra Galindo Leal, directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y Ana Larrañaga Flota, directora de Programas de Salud Crítica, piden a los candidatos que se posicionen en torno a las enfermedades no transmisibles pues sobre ellas México ha emitido una alerta epidemiológica. Mayra Galindo Leal, les solicita que en su plataforma electoral incluyan el desarrollo de campañas integrales e intensivas que prevengan a la población de los cuatro factores de riesgo que desencadenan las enfermedades no trasmisibles: tabaquismo, consumo nocivo de alcohol, alimentación malsana e inactividad física. “Si se quiere un México sin cáncer y sin enfermedades no transmisibles, el próximo gobierno federal debe garantizar la actualización y certificación de médicos generales y pasantes, con enfoque en esos cuatro factores de riesgo y el apoyo al autocuidado de los pacientes. El tabaquismo constituye la primera causa de muerte prevenible en el mundo. El siguiente gobierno debe reencauzar la aplicación en México de los ordenamientos contenidos en el Convenio Marco para el Control del Tabaco, por el bien de la salud de la población, de los propios fumadores y de los menores de edad atraídos por medio de nuevos productos como los cigarros electrónicos y por cigarros a los que se agregan cápsulas de sabores.

