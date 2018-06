EPN: pese a visiones catastrofistas, crecemos

Beneficios de reformas estructurales

Destaca creación de 3.6 millones de puestos de trabajo

A pesar de que hay quienes tienen una visión catastrofista, el país ha tenido avances y está en la ruta del crecimiento y desarrollo, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.

“Qué mejor señal para aquellos que advierten que vivimos un escenario catastrófico” que las cifras en la creación de empleos, de 3.6 millones de puestos de trabajo, y que para finales de noviembre alcanzarán los 4 millones.

Durante la inauguración de una planta de tratamiento de aguas residuales y la presa “La Palma”, en La Paz, Baja California, el mandatario federal confió en que México mantendrá la ruta de crecimiento y desarrollo, y aseveró que hoy “las condiciones son mejores a las que teníamos hace apenas unos años”.

Acompañado por el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano; el director de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, y el gobernador de la entidad, Carlos Mendoza Davis, dijo que el legado de su administración es haber contribuido a romper las barreras que impedían detonar el verdadero potencial de México, mediante el impulso de las reformas estructurales.

En la planta que tratará el 100 por ciento de las aguas residuales que genere este municipio, también destacó los avances en materia de telecomunicaciones y en el sector energético, rubros en los que se ha promovido la competencia y la inversión, lo que deriva en una importante reducción en los costos de los servicios.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que estos datos y proyectos “unos ya concretados y otros en curso, no son más que reflejo de lo que hemos venido haciendo a lo largo de esta administración: potenciar la capacidad de crecimiento y de desarrollo que tenemos como nación”.

Subrayó que “más allá de la condición o afinidad partidaria que cada uno tenga, lo que sí nos identifica a todos, y en eso creo que no haya una voz discordante, es que somos orgullosamente mexicanos, nos identifica nuestro Lábaro Patrio, nos identifican los colores de nuestra Bandera, nos identifica nuestro orgullo de ser mexicanos”.

Peña Nieto enfatizó que “al amparo de este espíritu de unidad que se comparte entre la sociedad, creo que debemos estar siempre dispuestos y preparados a reconocer, primero, los avances y logros que vamos teniendo como nación”.

Afirmó que así como ha cumplido en Baja California Sur al entregar obras comprometidas al inicio de su administración, así lo hará en todo el territorio nacional, y serán muy pocas las que por razones de contingencia presupuestal, se cancelen.

“Creo que vale la pena destacar los que sí se han venido cumpliendo, más allá de significar aquellos que eventualmente, por razones presupuestales y por razones de la contingencia presupuestal que vivió el Gobierno de la República, nos llevó eventualmente a cancelar o a suspender la concreción de muy pocos de ellos, muy pocos”.

“Lo que me parece importante, relevante destacar, es el cumplimiento de esos compromisos, porque no vaya a resultar que lo que se destaque es aquellos que eventualmente no terminan de cumplirse, cuando la gran mayoría, más del 95 por ciento de los compromisos quedarán debidamente cumplidos”.