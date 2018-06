Me gustaría que mis hijos fueran gay: Ricky Martin

“La forma en que veo las cosas ahora, el que no tenga que esconder nada de ninguna manera o modo… veo colores. Ahora comprendo por qué el símbolo es el arcoiris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte”, señaló en entrevista el boricua

Convertido en un abanderado de la comunidad LGBTTTI, Ricky Martin no tiene tapujos al momento de hablar de su sexualidad, e incluso, de la de sus hijos.

En un entrevista que ofreció recientemente el cantante boricua a “Good Morning America” (ABC) en el segmento “Popcorn with Peter Travers,” se le preguntó si le gustaría o no que sus hijos, los gemelos Matteo y Valentino, de 9 años, sean gays, dio una respuesta que desató una serie de comentarios a favor y en contra…

“Yo no sé. Mis hijos son demasiado jóvenes, pero me gustaría que fueran gay”.

Su respuesta tiene que ver con el nivel de madurez que ha alcanzado en cuanto a la libertad sexual: “La forma en que veo las cosas ahora, el que no tenga que esconder nada de ninguna manera o modo. Veo colores. Y luego ves el arcoiris. Ahora comprendo por qué el símbolo (del orgullo gay) es el arcoiris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte”.

Reafirmando posición como ícono gay, aseguró que incluso quisiera declararse abiertamente gay nuevamente…

“Yo siempre digo esto: Quisiera poder salir del armario de nuevo. Porque se siente increíble. Ese momento en que escribí la carta y la colgué en Twitter y apreté el botón de “enviar”… después de eso la gente venía y me decía cuánto querían agradecérmelo”. Alentó: “Para aquellos que estén luchando por su identidad les digo: todo va a estar bien”.

“Me siento orgulloso de decir que soy un hombre homosexual afortunado y que tengo la suerte de ser quien soy”, dijo Ricky Martin en un comunicado publicado en su página web en marzo de 2010.

“Continuar viviendo como lo hice hasta hoy sería disminuir indirectamente el resplandor con el que nacieron mis hijos”, escribió Martin. “Estos años en silencio y reflexión me hicieron más fuerte y me recordó que la aceptación tiene que venir desde dentro y que este tipo de verdad me da el poder de conquistar emociones que ni siquiera sabía que existían”.

“Yo siempre digo esto: quisiera poder salir del armario de nuevo. Porque se siente increíble. Ese momento en que escribí la carta y la colgué en Twitter y apreté el botón de “enviar”…después de eso la gente venía y me decía cuánto querían agradecérmelo”