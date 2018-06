Reconoce AMLO que dio contratos directos a Rioboó

Para la construcción de segundos pisos

Dice que esa obra fue auditada varias veces y no registró irregularidades

Andrés Manuel López Obrador aceptó que dio contratos sin licitación al ingeniero José María Rioboó para la construcción de los segundos pisos de la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno.

Durante un mitin en Ticul, Mérida, el tabasqueño sostuvo que el presidente Peña dio el contrato sin licitación para ampliar el hangar para resguardar el avión presidencial.

Minutos después, aceptó que él también dio contratos directos a la Compañía Rioboó SA de CV para la construcción de cimientos de los segundos pisos.

Pero aclaró que esa obra fue auditada varias veces y no registró irregularidades, incluso el fideicomiso de ese proyecto estaba en Banobras, dirigido en ese entonces por Felipe Calderón Hinojosa, ahora ex presidente de México.

“Eso se hizo de conformidad con la ley, en su momento, se entregó a esta empresa el contrato, después de que se hizo un análisis de que era el mejor estructuralista para construir los segundos pisos”, dijo después de un encuentro con simpatizantes en este municipio.

López Obrador contó incluso que planeó la construcción cuando, como candidato a la jefatura de gobierno, se reunió con empresarios judíos, quienes le explicaron que había un proyecto desde que Manuel Camacho era regente.

“Incluso estaba promoviendo esos segundos pisos el finado Emilio Azcárraga y querían cobrar por los segundos pisos, entonces no se hicieron y me interesó a mí el proyecto”, afirmó.

“Ahí estaba un ingeniero, que había trabajado el anteproyecto con Rioboó, habían elaborado el proyecto inicial o el anteproyecto, entonces me interesó muchísimo y le dije quiero verlo, un día me reuní con ellos y tenían ya ese anteproyecto.

“Entonces, cuando decidimos hacer los segundos pisos esta empresa tenía la especialidad, por eso se le entregó este contrato, pero fue otorgado de conformidad con la ley y fue auditado muchas veces”.

López Obrador recordó que el Fideicomiso de los segundos pisos estaba en Banobras.

“¿Y saben quién era el director de Banobras? Felipe Calderón”, indicó. Añadió que Rioboó también fue contratado junto con la empresa Higa para la construcción de los segundos pisos del Estado de México.

Según el candidato, no dijo esto ayer, porque no le daba tiempo en el debate. Sin embargo, aquí aprovechó para descalificar a Anaya.

“Es muy cínico, es muy hipócrita, es una risa así (trata de imitarlo) postiza, entonces es mucho, mucho muy corrupto y miente como respira, pero ya afortunadamente la gente se dio cuenta”, sostuvo.

López Obrador aseguró que el debate de le dio “unos puntitos” de ventaja adicional.

Consideró que en este, su tercer intento por la Presidencia, siempre ha ido arriba porque el PRI y el PAN no alcanzaron un acuerdo en su contra.

“Al final voy a terminar agradeciéndole a Anaya, porque su actitud y la desconfianza que genera no permitió que se diera el acuerdo como siempre había sucedido, en el 2006 hubo ese acuerdo y en el 2012”, dijo.

Por otro lado, el tabasqueño rechazó que vaya a asistir al debate entre candidatos presidenciales organizado por la Coparmex el próximo 21 de junio.

“No puedo, ya ando en gira”, mencionó.

En el mitin den Ticul estuvo acompañado por el candidato a Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, y los aspirantes por la coalición Morena, PES y PT al Congreso.

Continuará su campaña por el centro del país

ELópez obrador, señaló que continuará con su campaña por el país, por lo que acudirá a los cierres que tiene programados “vamos a estar en dos, tres, capitales de estados en un día”.

Detalló que: “Por ejemplo, vamos a hacer San Luis Potosí y ese mismo día vamos a hacer Querétaro, Guanajuato y Jalisco en un día; otro día va a ser Veracruz, Puebla, Tlaxcala”.

El aspirante de los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo consideró que “Rioboó es uno de los mejores estructuristas de México y del mundo”.

Comentó que: “No se por qué Anaya quiso con eso sorprender, no hay nada absolutamente chueco; yo no soy corrupto”, al tiempo que señaló que de obtener el triunfo el próximo 1 de julio “no vamos a perseguir a nadie; ni van a ir a la cárcel; nosotros queremos justicia, no venganza”.

En el ámbito local, López Obrador ofreció que en caso de ganar las próximas elecciones apoyaría la industria del calzado en esta región y crearía una universidad pública, así como el impulso al campo.

Posterior a este evento, el candidato se dirigió a otro acto en Chetumal, Quintana Roo, y este jueves estará en Ciudad del Carmen, Campeche y Chimalhuacán, en el Estado de México.