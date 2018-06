AMLO en Chetumal: promete más empleo y abatir la corrupción

En medio de un mar de gente: chetumaleños, bacalareños, morelenses, carrilloportenses y hasta cancunenses, recibieron con algarabía y confianza de triunfo al único candidato presidencial que ha llegado a Chetumal: Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a sacar del bache económico y pobreza al centro y sur de la entidad.

El Peje, cómo lo conocen, vino a reafirmar su compromiso con Quintana Roo y la reactivación económica del sur del estado, a través de la instalación de la Secretaría de Turismo del gobierno federal en Chetumal, así como dotar de becas a estudiantes en nivel básico, medio superior y superior, servicios de salud gratuitos con medicamentos y atención de especialidades y cancelar la reforma educativa.

Reafirmaron el apoyo solidario 12 mil quintanarroenses congregados en la explanada a la Bandera.

Rodeado de los candidatos a senador, diputados federales y presidentes municipales, López Obrador señaló que urge acabar con la corrupción que tiene a Quintana Roo endeudado.

Urge detener este problema que daña a México y le impide salir de la pobreza en la que lo han sumergido los de la mafia del poder.

Llama a votar por todos los candidatos de Morena

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, hizo un llamado a los quintanarroenses de votar por todos los aspirantes de Morena, para que con un Congreso fuerte se respaldará la cuarta transformación de México y se cancelen esas reformas estructurales que están dañando a los mexicanos y mantienen postrado al país, al servicio de la grey extranjera.

“Se fortalecerá el turismo con la construcción de una red de trenes que incluya Cancún, Tulum, Bacalar, Kalakmul y Palenque, para que conozcan la riqueza emblemática de la cultura maya”.

Bacalar tiene que ser un centro arqueológico de altura y por ello su zona arqueológica se rescatará.

“No aumentar impuestos, no más deuda pública y no más gasolinazos; acabar con la corrupción y privilegios de unos cuantos que ostentan el poder público y con ello habrá presupuesto para abatirla, ya que dijo, es mucho lo que se roban”.

El cáncer que está destruyendo a México es la corrupción y acabaremos con ella, me canso ganso, que se ahorrarán más de 500 mil millones de pesos que hoy se roban cada año los políticos corruptos y los traficantes de influencias.

No más sueldos elevadísimos de funcionarios, nadie ganará más que el Presidente de México, ya que así lo dice el 127 Constitucional y se hará cumplir.

Van a ganar más los maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados, marinos, los trabajadores y aumentar el jornal a los campesinos, dijo el tabasqueño.

Si bajar el sueldo a los de arriba y aumentar a los de abajo es populista, que me apunten en la lista, seré populista, y esto se llamará justicia laboral, afirmó.

Me comprometo a separar el poder político del poder económico, ya que la política es para servir a la gente y no para servirse de ella.

La fiesta política inició desde las 13:00 horas, cuando los chetumaleños se fueron congregando en la explanada a la Bandera, para ganar los mejores lugares y poder saludar a Andrés Manuel López Obrador, quien arribó a las 17:00 horas, procedente de Ticul, Yucatán.

El dignatario maya, José Dzulub May, en representación de los sacerdotes, entregó un presente a Andrés Manuel López Obrador y el respaldo de toda la Zona Maya para su candidatura.

Patty Palma Olvera, abanderada a diputada federal por el distrito 2, señaló que hoy los campesinos están abandonados, sin apoyos ni créditos,

Tomó la palabra el aspirante a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, Hernán Pastrana Pastrana, quien demandó cárcel a las actuales autoridades municipales, por seguir saqueando las arcas, tener abandonado al municipio en materia de servicios públicos municipales.

Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reforestar un millón de hectáreas que abacarcará el sureste y generar más de 400 mil empleos para la gente del campo, donde Quintana Roo recuperará su actividad forestal que lo distinguió en las primeras siete décadas desde su conversión como territorio.

Deja Emiliano Ramos al PRD y se va con AMLO

Los hasta ayer perredistas Emiliano Ramos Hernández, diputado local, y la diputada federal, Ivanova Pool Pech, aprovecharon la visita del candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador a la capital del estado, para descararse y echarse en brazos del Peje.

Cuando Emiliano Ramos Hernández perdió la contienda interna del PRD contra José Luis Toledo Medina, emprendió una feroz pelea contra perredistas y “Chanito”, para impedir a toda costa que fuera registrado como candidato a alcalde de Cancún, batalla en la que fue respaldado por Ivanova Pool; sin embargo, negaron que ambos fueran a dejar pateado el pesebre para irse a Morena, pese a que la esposa de Ramos Hernández, Paola Elizabeth Moreno Córdova, es parte de la planilla de la candidata de AMLO a la presidencia municipal de Benito Juárez, Mara Lezama.

En Chetumal, Ivanova Pool y Emiliano Ramos Hernández se subieron al templete junto a Andrés Manuel López Obrador, después de dejar claro que dejaron al PRD por Morena.

Listillos resultan al ver la contundencia con que los chetumaleños y muchos simpatizantes apoyan al candidato a la Presidencia de la República (AMLO), que después del tercer debate se le ve más “sereno moreno” que nunca.

López Mena dice que está garantizada la gobernabilidad

El homicidio de la candidata a regidora del PRI-PVEM, Rosely Danilú “Chely” Magaña Martínez, en Isla Mujeres apunta, según las pesquisas, a una cuestión personal y no política, señaló el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, entrevistado en el marco de un desayuno que ofreció el gobernador Carlos Joaquín, a comunicadores por el Día de la Libertad de Expresión.

Refirió que “la información que nosotros tenemos de la Fiscalía, que es el organismo responsable, es que no parece que tenga relación con tintes políticos, parece ser que son asuntos personales. Todos tenemos nuestras relaciones y no estamos exentos que a algunas de las personas que no le caigamos bien, tome una represalia en contra nuestra”.

El secretario del Gobierno del estado, dijo que está garantizada la gobernabilidad, pero esto no quiere decir que Quintana Roo esté exenta “de algunos actos de violencia”, como los que se han presentado de manera aislada.