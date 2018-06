Mon Franko no quiere quedarse “Sin ti”

La oriunda de Guadalajara presenta el segundo sencillo de lo que es su primer material discográfico

Arturo Arellano

Mon Franko, talentosa artista nacida en Guadalajara, se encuentra de plácemes, lanzando su segundo sencillo “Sin ti”, mismo que se desprende de su primer material discográfico como solista. Luego del éxito obtenido con “Sólo quisiera” (primer sencillo), la cantautora trae un fresco track lleno de la energía que caracteriza el pop electrónico que maneja en su carrera.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Mon, detalló: “El disco me llevó 4 años, entre la composición y la grabación. Ha tenido un largo camino de experimentos, por el sonido que estaba buscando, pero al final resultó muy bien que haya pasado tanto tiempo, porque me gusta lo que obtuve. Ahora estoy lanzando el segundo sencillo, es una balada electrónica, el resto del disco es electropop, que es el sonido con el que más me identifico. Esta canción la compuse con Denisse Guerrero, de Belanova, fue interesante y enriquecedor, porque es la primera vez que componía con alguien a ese nivel de profesionalismo, fue desafiante, pero aprendí mucho”.

Del sencillo añade: “Es una canción triste, de desamor, la escuchas y dices ‘cuánta melancolía’, pero luego llegas al coro y ya estás bailando, es algo que te hace mover el cuerpo. Me resulta interesante que sea una canción para bailar, pero a la vez es de desamor.

Realmente no tengo una fórmula para componer, soy mucho de feeling, en el caso de ‘Sin ti’, nació todo en un piano y después vino la letra, para al final pensar ahora si en el sonido que queremos que tenga, lo que más me importa es la esencia, pero ésta llega de manera natural y espontánea”.

Refiere que siendo este su primer trabajo como solista. “Estaba nerviosa, porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente, porque los tenía muy acostumbrados a escucharme en colaboraciones con DJ’s, dentro de géneros más rudos, como EDM, Circuit, Future Pop y bueno, realmente no sabían como iba a sonar ya en mi proyecto independiente. Sin embargo, lo tomaron muy bien, mis canciones son digeribles y comerciales, la gente se identifica con las letras y eso me tiene contenta”.

Por otro lado, asegura que ya se puede hablar de una identidad para la música electrónica en Latinoamérica. “Me pasa en el caso de Bomba Estéreo, que son grupos que representan bien lo que está pasando con la música electrónica en América Latina, son fusiones que jamás se hubieran imaginado, es algo interesante.

Los latinos tenemos nuestro sello, todo lo hacemos festivo y bailable. Si bien de pronto es complicado hacer letras de electrónica en español, porque hay que encontrar la manera de que no se escuche bien, cuando fluyes todo llega a buen puerto”. En ese mismo tenor destaca: “Mi proyecto viene como una propuesta diferente, ya no es pop simple como antes, ahora todo nace de manera orgánica y la producción musical es digital, que es lo que le da el sonido actual, sigo siendo electrónico, pero también mis canciones se defienden en acústico”.

Con la mira en los más grandes festivales de música electrónica como EDC y Ultra, refiere: “Mi show es como un Dj set, sin el Dj, porque yo estoy al frente cantando, estoy todo el tiempo haciendo bailar a la gente. Conservo una parte orgánica en el proyecto y el resultado es bien aceptado”.