“Todos los peces de la Tierra” es un bálsamo que sana el dolor de las ausencias

La obra regresa para ofrecer una temporada en el Teatro Xola Julio Prieto

Arturo Arellano

Con dramaturgia de Bárbara Perrín Rivemar, dirección de Alejandro Ricaño y un elenco conformado por Gina Martí, Adriana Montes de Oca y Sara Pinet, alternando funciones, “Todos los peces de la Tierra” regresa a la cartelera mexicana, esta vez para ofrecer una temporada en el Teatro Xola, donde se presentará todos los miércoles hasta el 1 de agosto.

Para su función de reestreno, la producción contó con la primera actriz, Rosa María Bianchi; María del Carmen Félix, y el director, Alberto Lomnitz, como padrinos de honor, quienes además develaron una placa conmemorativa por un año de la obra girando en diferentes teatros.

La obra comenzó minutos después de las 20:30 horas, cuando luego de la tercera llamada aparecieron en el escenario las protagonistas que dan vida a esta entrañable y conmovedora historia, la de Marina, una sirena de tierra que siempre pide deseos a las 11:11. Sin embargo, hay deseos que nunca llegan o que llegan muy tarde, en este caso su padre, un viejo lobo de mar, quien le enseñará la lección más grande de su vida: “Cómo desprenderse de las ausencias y del dolor que puede dejar la partida de ciertas personas. También, cómo aferrarse a tus sueños y que nunca es tarde para cumplirlos”.

Esta es una divertida y conmovedora historia sobre el amor, que explora la pérdida de forma tan inocente como devastadora, calficándose a sí misma como una de las historias más tristes jamás contadas, pero que al final dejan un faro de luz, que simplemente le da al público lo más valioso que puedes hallar de una muestra artística: la esperanza.

Al culminar la función y luego de una gran ovación de pie de parte del público, subieron al escenario los responsables de esta obra, que a su vez era en este punto responsable de la conmoción y de las lágrimas de los presentes, incluidos los invitados especiales, como lo es el caso de María del Carmen Félix, quien dijo: “Estoy emocionada, gracias por esta historia que llega al alma. Me la pasé llorando el último tercio de la obra, porque te conectas con estos personajes, te identificas y en mi caso me puso de frente a una ausencia que tengo y quien me hubiera gustado que me viera cumpliendo mis sueños, compartirlos juntos”. A esto, la actriz Rosa María Bianchi, agregó: “Es evidente que todos cargamos con un ancla de este tipo, una ausencia, alguien que nos dio tanto amor que cuando se van dejan una ausencia y un vacío profundo. Sin embargo, como esta historia plantea, tenemos que seguir adelante y no dejar que nada nos ancle al pasado, porque podríamos en ello dejar morir nuestros sueños”.

Finalmente, el director y actor teatral Alberto Lomnitz, refirió: “Muchas felicidades, este tipo de historias, son las que celebramos que estén en la cartelera. Tan llenas de emociones, con un texto profundo y qué decir de la interpretación de estas mágníficas actrices. Gracias por hacernos sentir tanto, por contarnos algo desgarradoramente triste, pero que también nos deja claro que siempre habrá un faro luminoso después de tanto dolor”. “Todos los peces de la Tierra “ se presenta los lunes a las 20:30 horas en el Teatro Xola Julio Prieto.