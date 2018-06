Kalimba arma la “Fiesta”

El artista es la primer apuesta de la alianza estratégica que BOBO Music, a través de su sello discográfico BOBO Records, constituyó con Universal Music México

Asael Grande

El cantante y actor, Kalimba, lanzó “Fiesta”, primer sencillo de su próxima producción discográfica, que saldrá a la venta en el mes de octubre. Este nuevo álbum, verá la luz, impulsada por la alianza estratégica que BOBO Music, -a través de su sello discográfico BOBO Records-, constituyó con Universal Music México, empresa integrante de UMG (Universal Music Group): “estoy muy honrado de haber hecho esta alianza con BOBO, de acercarme a una familia que está haciendo cosas tan grandes a nivel nacional e internacional, esta visión, que le está cambiando la fórmula a la industria, es rico como artista, salirse un poco del molde, y parte de eso es lo que nos trae a Universal Music, una disquera que está renovándose, que está buscando promover, entonces yo, caí en blandito, soy ese tipo de artista, he hecho baladas, he hecho funk, he cantado con orquesta, canté ranchero, he hecho duetos, he cantado rock, soy un artista inquieto, y por eso creo que estas dos empresas, caen más que perfecto; el reto es que mi carrera se confirme depende del tiempo, del público, del hecho de la gente te responda, eso es lo que te dice si una carrera te confirmó o no”, dijo en conferencia de prensa, el también hermano de M’balia Marichal.

El compositor Kalimba, quien inicia una nueva y prometedora etapa en su brillante carrera dando a conocer ‘Fiesta’, un tema que lo representa: alegre, movido, sin complicaciones, que seguramente será uno de los favoritos del público, y que estará disponible a partir del 20 de julio en todas las plataformas digitales: “Fiesta” es una canción funk de los años 50’s, tiene un toque de rock and roll, yo diría, como artista, que no hago un disco si yo mismo no lo compraría, definitivamente, entonces, este disco me encanta porque, además de que tiene muchos sabores, pero arrancó con ‘Fiesta’, no había hecho un funk, Kalimba siempre te va a dar algo nuevo, intento darle muchos sabores, incluso a una sola canción, porque me la creo, no voy a subirme solamente al escenario a que la gente lo disfrute y ame tanto como yo, sino que se sienta identificada con lo que escucha; el disco tendrá entre 11 y 13 canciones, y vienen un montón de sorpresas, como duetos, experimenté mucho con este disco, suena como algo conciso, creo que va a gustar, tiene varios ritmos diferentes, todos los hicimos de manera espectacular, y por esa razón creo que ‘Fiesta’ es la mejor manera de mostrar lo que viene, esta canción va a demostrar mucho lo que viene, quién soy, tengo mucho de funk en mi música, me gusta mucho el funk de James Brown, me gusta mucho el funk que te da mucho para bailar, para moverte, y eso pasa con este sencillo, que es ‘Fiesta’, creo que tiene unos toques de rock, un poco de Jamiroquai; a nivel escénico, empecé a hacer ciclismo hace mes y medio, porque el show va a ser cansadísimo, va a ser un show donde no falte nada”, finalizó Kalimba.