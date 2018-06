Anaya ‘jodió a todos’ para llegar a donde está: Castañeda

Declaración al New York Times

Jorge Castañeda, coordinador de campaña del candidato del Frente PAN-PRD-MC a la Presidencia, Ricardo Anaya, reconoció que éste “jodió a todos” ” y neutralizó a personas “de manera espectacular, para llegar a la candidatura, aunque “hay un costo” por sus acciones.

Así lo expresó en una entrevista con Kirk Semple, corresponsal del New York Times en México y Centroamérica. En inglés, Castañeda dijo sobre Anaya: “He screwed everybody over in order to get there”. La palabra “screw” se puede entender como perjudicar o “joder”.

El coordinador de campaña agregó que, por otro lado, “muchas personas joden a muchas otras personas” y no llegan hasta donde llegó Anaya.

“En México se supone que uno sea despiadado sin que nadie se dé cuenta”, continuó, y reconoció que “obviamente hay un precio” por la forma en que el candidato frentista “neutralizó de manera espectacular” a los competidores de su propio partido.

La muestra más reciente de pugna al interior del PAN contra el candidato es la denuncia que presentó el panista y presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, contra Anaya por lavado de dinero.

También hay que recordar la postura de la ex candidata independiente, Margarita Zavala, quien ha acusado a Anaya de apropiarse del partido mediante traiciones.

No es la primera vez que Castañeda, con sus declaraciones, afecta a su aliado.