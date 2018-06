“Pedro Rodríguez ha sido el único en acercarse a conocer necesidades”

Lo reconocen dirigentes de nuevos asentamientos en Atizapán

Atizapán, Estado de México.- Enrique Espinoza, presidente de la asociación de colonos del club Bellavista en Atizapán de Zaragoza, aseguró que el candidato a la alcaldía por el Partido Verde, Pedro Rodríguez ha sido el único de los contendientes en acercarse para conocer las necesidades de los colonos.

Por otro lado, Enrique Espinoza, aseguró que la actual administración municipal nunca tuvo acercamiento con los residentes y nunca existieron compromisos. El hecho de que Pedro Rodríguez firme los compromisos tiene un gran valor y significado para los colonos de Atizapán pues esto demuestra el gran compromiso que el candidato tiene con el municipio y sobre todo les da una garantía a los colonos de que va a cumplir.

Enrique Espinoza recuerda que en la anterior administración del candidato atizapense el cambio fue evidente y es por eso que confían en que nuevamente al llegar a la alcaldía Pedro Rodríguez traerá beneficios a las diferentes colonias, fraccionamientos y zonas residenciales del ayuntamiento.

En el uso de la palabra Pedro Rodríguez se refirió al crecimiento de la delincuencia en el municipio y dijo que parte de esto es consecuencia de la falta de equipamiento de los policías, pues al no tener con que combatir el crimen no acuden a los llamados, es por eso que el contendiente propone reactivar el centro de monitoreo.

Además se refirió a que Atizapán necesita más trabajo en el desarrollo urbano y es por eso que nombrarán al director de desarrollo urbano y en caso de que se desarrolle una construcción tiene que contar con la aprobación de la asociación de colonos para poderse llevar a cabo.

Pedro Rodríguez lamentó que cada día sea más difícil vivir en Atizapán debido al caos que se vive diariamente, pues el agua ya no alcanza para todos, las vialidades ya no son suficientes, por eso propone crear fuentes nuevas de empleo para que se puedan crear todos los servicios y fuentes de empleo y los ciudadanos no tengan que salir a los municipios aledaños a buscarlos.

Así mismo se refirió a que el pueblo de Atizapán tiene que votar por convicción, para hacer un gobierno más ciudadano, dijo que el hecho de firmar los acuerdos con Enrique Espinoza, no es solo porque estaba de acuerdo, sino porque cree que es una necesidad para los colonos.

Reconoció que ha habido un atraso en Atizapán, y sabe las necesidades que tiene el municipio, razón por la cual en su visión empresarial incluye un director que no sea “el compadre”, para poder retomar el orden.