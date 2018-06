50 millones de pobres: capital político

Nada más sentarse a analizar los discursos de los políticos que buscan todo tipo de puestos de elección popular, van con una cantidad industrial de mentiras donde quieren cortejar a los más pobres del país, que son obviamente mayoría.

Si observamos las estadísticas del INEGI y el Coneval, es muy claro que hay casi 50 millones de mexicanos en pobreza y de ellos más de 7 millones en pobreza extrema.

Lo que debería ser la vergüenza de los resultados de la clase política mexicana en materia social, incluidos todos, absolutamente, todos los partidos políticos. Todos, por añadidura, van por el camino más fácil: el asistencialista, mismo que se convierte un botín de miles de millones de pesos y en donde buscan desde el gobierno o los partidos, atraer simpatías electorales.

El martes pasado, observamos el desarrollo del debate en materia social. Ninguno de los tres explicó lo que pasaría en caso de llegar a la Presidencia para acabar con la miseria en el país. Hay mexicanos que literalmente se mueren de hambre, mientras los políticos gastan millonadas en mantener una burocracia interna. No hay lazos ideológicos; hay sólo “mecates” de intereses económicos y laborales. Ese botín de casi 20 millones de votos, es el que se disputan los políticos en esta elección del 1 de julio. Sin embargo, no ponen interés sobre la manera de sacarlos de ese estado de inanición. Sólo les dan dinero para que ellos lo usen en lo que quieran.

Así no se acaba con la pobreza. Primero, ningún mexicano debe pasar hambre, sea niño, adolescente, anciano, adulto. Todos los mexicanos, por el hecho de haber nacido en México, deben tener alimento diario 3 veces al día. Y, no se trata de ir creando “bancos de alimentos” como lo pide el Partido Verde, sino de la mano de la sociedad civil, establecer sitios donde cualquier persona pueda comer gratuitamente 3 veces al día. No serán majares dignos de un gobernador, diputado o senador. Pero, cuando menos será suficiente para tener los nutrimentos para desarrollar sus actividades.

El segundo paso es brindar educación desde preescolar hasta la preparatoria, en forma obligatoria y con niveles académicos de excelencia. A la universidad irán quienes quieran estudiar y no aquellos que con usados por los partidos para controlar al estudiantado como pretendió hacerlo Luis Echeverría en el más nefasto y represivo sexenio de los últimos 50 años. Todo mundo debe tener la oportunidad de estudiar hasta doctorados, pero debe destacarse en su dedicación. Al salir al mercado laboral deben premiados salarialmente por su esfuerzo.

Claro, esto no le conviene a los políticos, especialmente los dictadores y demagogos de izquierda y derecha. Ellos quieren controlar con drogas y dádivas. Eso también es corrupción.

PODEROSOS CABALLEROS: Hacienda, bajo el liderazgo de José Antonio González Anaya, ha emitido multas por mil 966 millones de pesos a poco más de mil contribuyentes que no identificaron a los clientes de actividades vulnerables o que no presentaron los avisos correspondientes con base en la Ley Antilavado. Una cifra espectacular que va creciendo año con año. *** La enfermedad renal crónica es uno de los padecimientos que más aquejan a la población de México, por eso da gusto escuchar que las empresas que se dedican a ofrecer servicios para el tratamiento de reemplazo renal, particularmente la hemodiálisis inviertan en capacitaciones y certificaciones para garantizar la seguridad y calidad de los pacientes. Tal es el caso de Servicios Integrales de Nefrología, empresa 100% mexicana de Grupo PiSA, que recientemente obtuvo la recertificación de sus clínicas de hemodiálisis ante el Consejo de Salubridad General, gracias a que sus estándares de calidad y seguridad del paciente están alineados a las metas internacionales que exige el máximo órgano rector de la salud en nuestro país. Sanefro cuenta con un total de 16 clínicas, de las cuales 12 están certificadas y dos más se encuentran en ese proceso. Las unidades de hemodiálisis se encuentran en 8 estados: Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Baja California y Nuevo León.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Holcim México, bajo el liderazgo de Rodolfo Montero Chacón, se convirtió en la única cementera en el país que obtiene por 18 años consecutivos el distintivo como Empresa Socialmente Responsable que otorga el CEMEFI y la AliaRSE. Durante 2017, los programas de responsabilidad social que la empresa apoya en las comunidades en Ramos Arizpe, Coahuila; Tecomán, Colima; Apaxco, Estado de México; Acapulco, Guerrero; Hermosillo, Sonora; Macuspana, Tabasco y Orizaba, Veracruz a través de programas dirigidos a colaboradores, comunidades vecinas las nuestras instalaciones, clientes, proveedores y a la sociedad en general. presas que alcanzaron el distintivo 2018.

