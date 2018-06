Candidato Enrique Geyne rechaza que el PRI se encuentre devaluado

“Es el único que ha cimentado el progreso de México”

Atizapán, Estado de México.- El candidato del PRI a la presidencia municipal, Enrique Geyne, rechazó tajantemente que su instituto político se encuentre devaluado, ya que lejos de ello, es el único que ha cimentado el progreso de México y el que le ha dado forma a la vida institucional del país, de los estados y los municipios.

El abanderado del tricolor precisó que los adversarios del Revolucionario Institucional por donde quiera que van, tratan de engañar a la gente, les dicen mil cosas, pero jamás reconocen las contribuciones del priísmo, que han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. “Solamente el PRI en el ejercicio de gobierno, ha demostrado ser capaz de sacar adelante los retos que enfrenta cualquier comunidad, es quien pavimentó tu calle, es quien logró que en tu colonia tuvieras energía eléctrica, agua potable y los servicios esenciales que dignifican tu vida”.

Reiteró que el PRI es el partido de las instituciones, mismo que con su empuje y tenacidad, ha llevado a las colonias y pueblos a mejores niveles, al actuar con determinación ante las sentidas demandas de los ciudadanos, respondiendo con hechos a sus necesidades, por ello, está más vivo que nunca.

“Mucha gente en mis recorridos, me dice que si yo nací priista y moriré priista, los tres ex alcaldes panistas dicen que vienen a trabajar por Atizapán, pero en los hechos, dos no hicieron nada por nuestro municipio y una, ni siquiera es de aquí porque sus raíces están en Tlalnepantla”.

Añadió que los atizapenses también le expresan que el municipio cayó en el caos, desde que es gobernado por Acción Nacional, cuyos funcionarios día con día corroboran que son indiferentes ante los ciudadanos y que son lo que menos les importa. “Yo sí pondré en el centro de mis acciones como presidente a la gente”, manifestó Enrique Geyne en forma contundente.