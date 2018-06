El hijito de Yunes, la esposita de Moreno Valle … o represión

Índice político

Francisco Rodríguez

Las franjas del conflicto electoral y de la represión están localizadas desde ahora. No son otras que Veracruz, donde el virrey Yunes Linares quiere robarse la elección, empecinado en sentar a su hijito en la gubernatura. Puebla, donde el reyecito Moreno Valle quiere dejar a su esposa para compensarle el sufrimiento conyugal.

El terror de perder los privilegios del poder se ha posesionado de las castas gobernantes. No es posible desalojarlo de sus mentes y de sus proyecciones ante los acontecimientos que se desatarán el próximo primero de julio. Es un hecho que se impondrá el voto masivo de la población para elegir incuestionablemente a casi todos los candidatos de Morena.

La puntilla para los gobernadores de Veracruz y Puebla fue la encuesta que el día del tercer debate dio a conocer la Coparmex, un organismo de origen panista que prefirió defender su prestigio a mentir en las mediciones. De la amplísima encuesta de la asociación patronal se deduce que la suerte de los pripanistas está echada. Que ya no hay reversa.

Los mandarines estatales de turno, acostumbrados desde siempre —e incluso por vinculaciones genéticas— a la represión e intolerancia, están dispuestos a embarrar de sangre el territorio antes que aceptar los resultados. Tienen las armas, el dinero, las boletas, las actas de votación y la fuerza pública federal y estatal para matar y cancelar. Lo único que no tienen es tiempo, vergüenza y pueblo. Y este asunto es básico.

Yunes no tiene un rasgo de empacho: está acostumbrado a ametrallar disidentes desde helicópteros oficiales, como ya lo demostró ante una concentración de campesinos en la Huasteca veracruzana, cuando era sólo secretario de gobierno de Patricio Chirinos. De Moreno Valle, ni hablar, es un experto en mandar asesinar disidentes, humildes, mujeres y niños que se oponen a sus caprichos. Además, tiene una deuda moral con la cónyuge.

Otro junior, con cero posibilidades, es el de Graco Ramírez. Gracias a la pésima y corrupta actuación del padrastro, Rodrigo Gayosso sólo es un candidato testimonial. Las encuestas de Coparmex, Indemerc y del diario Reforma han sido demasiado elocuentes, casi no tienen margen de error. Se levantaron con un impresionante equipo estadístico en domicilios, rastreando todas las regiones del país, buscando esencialmente no desdecir la obvia ventaja de López Obrador en la presidencial…… sino datos y resultados que tranquilizaran a la cúpulas sobre la imposibilidad de que Morena gane los congresos federal y estatales. Es lo que queda frente al terror electoral. De ahí depende que el PRI, el PAN y el PRD no queden como franquicias testimoniales o cascarones, sino que sean las casamatas desde donde se defiendan los privilegios de los pudientes y favoritos.

Desde ahí, opinan los asesores de los encumbrados, se construirá el nuevo paralelogramo de fuerzas que evite que este país se dirija hacia la justicia social. Desde ahí se levantarán las tribunas para que los paniaguados carguen contra los orates y locos que todavía tienen esperanza en levantar al país de la ruina en la que lo dejaron.

Y al menos en las cúpulas de los negocios y del dinero mal habido, el argumento demoscópico de Coparmex, Indemerc y Reforma los ha tranquilizado. Creen que por ahí pueden transitar con éxito. Donde ardió Troya fue en la cabecita de los gobernadores que se resisten a que mueran los caprichatos. En los planes del círculo íntimo también se resisten a aceptar que este juego se acabó.

Cualquier asesor de pacotilla, cualquier misil de los Videgaray, Meade, Nuño, Lozoya, Villarreal, etcétera llega a penetrar las agarraderas de la voluntad del presidente y le mueve la azotea. No es posible, opinan tener todo el poder y perderlo de la noche a la mañana. Es preciso atrincherarse, defenderlo con uñas y dientes, como si ya no hubiera sido bastante para el pueblo de México.

Y la voluntad de Peña Nieto no es férrea, inconmovible. Nunca ha tomado una sola decisión en el llamado sexenio que no haya pasado por el tamiz de los favoritos y confidentes de ese círculo de miasma. El presidente real en este sexenio fue Videgaray, eso hasta un niño lo sabe. Peña Nieto fue el firmón, el Ejecutivo incómodo.

Quien va a perder en las urnas es la criatura de Videgaray, un candidato que jamás tuvo la mínima posibilidad de competir, menos de ganar, un simple personaje de opereta que inflaron a placer y a costos altísimos, un renegado del panismo y finalmente renegado del priísmo. Una persona sin atributos, sólo los de callar y obedecer. Y así no se puede. Ni cómo ayudarlo.

El PRI se encamina hacia su desaparición. Bastante habrá logrado si no pierde el registro, algo menos que imposible, pues para lograrlo debería alcanzar sólo el dos por ciento de la votación nacional. Lo seguiremos padeciendo, pero disminuido a niveles de lástima, de oprobio nacional. Lo lograron, es un espectro en el panorama. No calienta ni un café, dicen por ahí. El fue más poderoso que Atila. Ya no crece el pasto donde pisa.

Yunes y Moreno Valle tienen la genética, el ADN priísta. Los dos primeros lo abandonaron buscando su propia gloria… o su infierno. Su agresividad, intolerancia y desesperación tienen sus orígenes en vidas cómodas hechas al amparo de sus ascendientes próximos y lejanos. Son apóstoles de la democracia priísta, la que no dialogaba, ni negociaba, sólo reprimía.

Cuando se enteraron de que las encuestas de Coparmex, Indemerc y Reforma dan un amplio margen de ventaja en las urnas a los candidatos de Morena, se desquiciaron. Emitieron todas las órdenes de la venganza, decidieron utilizar todos los instrumentos de la represión, la compra y la masacre, antes de permitir que sus cachorros sean desprendidos de la ubre generosa del presupuesto y del monopolio de la violencia.

El sector patronal del sindicato Coparmex puso a disposición de investigadores, académicos, partidos políticos y sociedad civil la base de datos recogidos para poder replicar el ejercicio o para desmentirlo con algún otro. Nada de eso sucedió. El camino es la represión a mansalva. La sangre, antes que acatar la voluntad ciudadana.

Y ahí andan los sicarios por todos los caminos: violentando, intimidando, comprando credenciales de a 500 y hasta 10 mil pesos cada una. Los policías pegan propaganda pripanista en los taxis y en todos los lugares públicos, persiguen a las mujeres y les cortan el cabello si han recibido aportaciones del gobierno contrario, a través de cualquier programita asistencialista.

Elementos agresivos, de las fuerzas públicas federales y locales gritando, amenazando y adelantando que si no se hace la voluntad del mandarín habrá violencia y muertos el primero de julio. Sucede a diario en los caminos de Veracruz y Puebla, con mayor enjundia que en otros lugares, donde todos han aceptado que deben obedecerse los resultados.

Se reparten los materiales electorales de una manera selectiva y discriminatoria. Donde se ha detectado que la preferencia es por los candidatos de Morena, ni hablar, se recortan o se sustraen los mazos de papeletas y la documentación necesaria. Se dieron cuenta de que ya ni mapaches tienen para hacer los entrambuliques y ahora se alían con los Oples, los organismos públicos electorales y las fuerzas públicas armadas para todas las maniobras fraudulentas.

Le rascan los webos al tigre. Son las grandes amenazas de la jornada electoral. Son los que van a convertir al pueblo llano en la gran defensa del voto masivo, en los auténticos luchadores por la democracia. La voz popular estará con ellos. Ante el terror del caprichato, ¡voto masivo! ¿No cree usted, estimado elector y lector?

Índice Flamígero: Ganarle al campeón del mundo no es poca cosa. Y ayer los mexicanos recibimos una enorme dosis de optimismo, tras que los integrantes de la Selección Mexicana de Futbol consiguieran imponerse a la de Alemania por un gol a cero. El ánimo social del momento es equiparable al que bien podría suscitarse si triunfa quien propone un cambio de régimen y la restauración de las instituciones. + + + Escribe don Rubén Mújica Vélez: “…por razones familiares ando por lares lejanos de Oaxaca. Pero he tenido oportunidad de platicar con jóvenes mexicanos en Barcelona, Ámsterdam y aún iré a Inglaterra y Alemania. Le relato brevemente las preguntas más acuciantes de mis interlocutores. ‘¿Por qué tanta violencia en México? Acá sólo llegan noticias sobre una violencia increíble.’… ‘La información sobre la corrupción nacional en ámbitos políticos, burocráticos y empresariales en otros países hubiera llevado a la cárcel a los principales políticos empezando por el presidente. ¿Por qué en México no sucede esto?’… ‘Oiga, ¿por qué el gobierno mexicano está pichicateando y amenaza cancelar nuestras becas? Esto nos avergüenza ante autoridades educativas extranjeras.’… ‘¿Cómo es posible que el presidente de México, país empobrecido, tenga un avión que es el más caro del mundo? ¿Por qué su familia vive como herederos de una fortuna y despilfarran acá lo que hace falta a nuestros pueblo?’… ‘¿Es posible engañar al pueblo diciendo que hay solidez económica, cuando México vive de préstamos internacionales y se le ha endeudado por la eternidad?’… ‘¿Por qué tantos crímenes contra jóvenes y mujeres?’… ‘Que lo sepan en México. nosotros estamos con López Obrador. No es un mesías, no es la panacea, pero es la esperanza.’”

