Final de “Por amar sin ley” registra una audiencia de más de 5.8 millones de televidentes

Fernando Garcilita Herrera y Vanesa Varela, junto con su productor José Alberto “El Güero” Castro, se encargarán de nueva cuenta del guión que logró atrapar al público

Debido al gran éxito, Televisa pidió se realizara una segunda temporada, la cual se estrenaría tentativamente a fines de 2018 o principios de 2019

La telenovela-serie de mayor rating en México

Arturo Arellano

“Por amar sin ley”, telenovela protagonizada por Ana Brenda Contreras, David Zepeda y Julián Gil, es una historia producida por José Alberto “El Güero” Castro y cuyo guión corrió a cargo del mismo productor, de Vanesa Varela y Fernando Garcilita Herrera.

“Por amar sin ley” abordó además del amor y desamor, el tema de las leyes en México.

En esta telenovela, que tuvo el final de su primera temporada el pasado 17 de junio, se cuenta el cambio que realizó el Poder de la Judicatura, para que todos los juicios sean orales, lo que permite que haya un acercamiento de la gente al sistema de justicia en México.

Tal fue el éxito y el altorating de “Por amar sin ley” en formato de serie, que directivos de Televisa pidieron se hiciera una segunda temporada y el texto de nueva cuenta será obra de Josá Alberto “El Güero” Castro, y de los jóvenes escritores Vanesa Varela y Fernando Garcilita Herrera, quienes concedieron una entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN.

Fernando Garcilita Herrera comentó que le ilusiona pertenecer a esta generación de nuevos escritores que se suman al cambio en los contenidos que ofrecen las distintas plataformas de entretenimiento, “en nuestro caso las telenovelas a las que gracias a la confianza que han depositado en nosotros, se le da un giro al formato en que se contaban las historias. Estamos contentos y agradecidos”.

Garcilita Herrera añade: “afortunadamente el objetivo que tenía esta novela era justamente el que se dio en uno de los diálogos del final de temporada, donde el personaje de ‘Alonso’ dice que la idea es que la gente crea de nuevo en la justicia. Sabemos que decirlo de manera definitiva es aventurado, porque es un proceso paulatino, sin embargo, la historia despertó interés en el público para acercarse a las leyes y que conozcan sus derechos, ese era nuestro objetivo a final de cuentas”.

Vanesa Varela, por su parte, agrega: para cumplir ese propósito “estuvimos investigando, tuvimos mucha exigencia con nosotros mismos, así que acudimos a varios juicios orales, civiles, penales, hablamos con abogados litigantes, jueces, secretarios de acuerdos, de modo que sí hemos buscado mucha información acerca de cómo viven este mundo desde los abogados hasta todos los personajes que les rodean, incluso visitamos el Reclusorio Femenil del Sur y toda esa información que hemos recuperado nos ha servido para dar veracidad a la historia”.

En ese mismo tenor, Fernando Garcilita detalla: “es necesario estar al día en el acontecer del país para poder escribir una historia con verdad. Y es que hoy en día las audiencias están muy hambrientas de contenido real”.

Sobre la segunda temporada, Vanesa Varela y Fernando Garcilita refieren que “nos da emoción la segunda teporada y es una gran responsabilidad siempre cumplir con las expectativas del televidente. Tenemos personajes entrañables que la audiencia quiere e identifica, eso permite que el contenido tenga más de dos temporadas. Primero, lo difícil era que los televidentes se engancharan con este formato, pero una vez que lo hicieron nuestra labor es seguir haciendo un trabajo de manera profesional, ahora con la ventaja del conocimiento del mundo legal que hemos adquirido, nos ha permitido que al desarrollar esta segunda temporada ya somos más maduros. Al tener la premisa de la historia inicial, pueden pasar temporadas y no no se va perder el hilo, hay series como ‘La ley y el orden’ que llevan muchas temporadas y no han perdido la brújula de la historia, esa es la clave, no perder el sentido, no traicionar a los personajes, ni a la promesa que le haces inicialmente a la gente, para blindarnos vamos a respetar la historia y la psicología de los personajes, no vamos a traicionar al público y vamos a mantener el camino de lo que ofrecimos en la primera temporada”.

El proceso de escritura de esta segunda temporada nos lo contó Vanesa Varela “ya estamos trabajando, escribiendo primeros bocetos, antes hicimos una pausa para después seguir buscando inspiración y nuevos casos, se integrarán nuevos personajes, de modo que nos sentamos a crear su psicología y ahora ya estamos en el desarrollo del libreto”.

Fernando Garcilita añade que “ya se está empezando a grabar la segunda temporada y ahora tenemos la presión de entregar diario el material. El trabajo es muy estricto, si hablas de películas son años de tiempo de preparación, pero en televisión es todo más rápido”.

La segunda temporada de “Por amar sin ley” se estrenará tentativamente a finales de 2018 o principios de 2019.

DIARIOIMAGEN felicita a toda la producción de “Por amar sin ley” por innovar y darle frescura a este nuevo formato de telenovela-serie, el cual nutrió al televidente, quien por espacio de una hora, de 21:30 a 22:30 horas se enganchó en esta historia que atrapó de principio a fin y la muestra fue que el pasado domingo 17 de junio cuando se llevó a cabo el final, “Por amar sin ley” registró una audiencia de más de 5.8 millones de televidentes, superando a su competencia TV Azteca por más del 96 por ciento.

