El poder como botín

Desde el portal

Ángel Soriano

Una nueva denuncia de la coalición Por México al Frente, donde sustenta el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht, amerita ser investigada y aclarada, toda vez que la campaña electoral se ha convertido en caja de resonancia de sonados escándalos que permanecen igual: sólo acciones mediáticas sin que el pueblo mexicano tenga la certeza de que sí hay o no delitos qué perseguir o se tratan de recursos propagandísticos.

Se requiere del esclarecimiento pleno de todos y cada uno de los casos en los que lo mismo están involucrados quienes han falsificado firmas, utilizado recursos humanos y materiales del erario, fraudes con negocios inmobiliarios y asociaciones delictuosas con las concesiones de los recursos naturales de la nación para obtener ganancias de empresas beneficiadas para la explotación de los mismos.

Y aun cuando los hechos se mantengan en la impunidad, lo que sí es claro es que el acceso al poder garantiza a partidos y candidatos la llave para entrar a la clase privilegiada del país, donde se dispone de todo para los allegados al desplazar a los que ahora están por una nueva camarilla que se dispone a repetir lo mismo, sin que se aplique la ley por el saqueo devastador de recursos públicos.

A 13 días del proceso electoral para la renovación de poderes, federal y locales, sean quienes sean los ganadores, deberá iniciarse una nueva época: fin a la impunidad en la utilización del poder para beneficiar a unos cuantos, es preciso que los bienes de la nación sirvan para el progreso y el combate a la desigualdad en el país, no para seguir con la misma tradición en el país de formar nuevas camarillas de potentados.

TURBULENCIAS

Desgobernó Mancera la CDMX

El abanderado presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que el ex jefe de gobierno de la CDMX y constructor de la candidatura presidencial de Ricardo Anaya, Miguel Ángel Mancera, no haya hecho nada para detener la delincuencia en la capital del país, sino al contrario, la fomentó con su omisión en el tema…En Colima, acompañado del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, dijo que “los derechos de las niñas y niños de México no están para negociarse, sino para cumplirse y garantizarse”. En una gira de trabajo para supervisar el Programa de Comedores Comunitarios y firmar un convenio para ampliar la atención alimentaria para hijos de jornaleros, señaló también que cuando se mejoran las condiciones de vida de la niñez, “forjamos un mejor destino para toda la nación”…

Al firmar el convenio de desayunos escolares del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Pérez Magaña dijo que se contribuirá a garantizar el derecho a la alimentación de casi mil 500 niños en los municipios de Coquimatlán, Cuauhtémoc y Tecomán, con lo que podrán mejorar su nutrición, su salud, su desarrollo y su aprovechamiento en la escuela… El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y el Banco Mundial lanzarán una convocatoria pública nacional abierta a todas las empresas que deseen participar, para rehabilitar alrededor de 17 mil lámparas del alumbrado público en la ciudad de Oaxaca y las 13 agencias municipales y de policía, para que todas las calles, avenidas y las más de 300 colonias de la capital oaxaqueña estén totalmente iluminadas, informó el Ayuntamiento…

www.revista-brecha.com

asorianocarrasco@yahoo.com