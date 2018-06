Alan Parsons, listo para ofrecer un concierto sinfónico acompañado por 98 músicos

Se presentará este miércoles 20 de junio en el Auditorio Nacional

Asael Grande

Por primera vez en nuestro país, el músico y compositor Alan Parsons presentará en el Auditorio Nacional su proyecto sinfónico después de una exitosa gira que culminó en 2016 con la publicación del álbum en directo “Live in Colombia”, grabado en la ciudad de Medellín. Ahora, el público mexicano tendrá la oportunidad de conocer las versiones sinfónicas de sus más grandes éxitos, acompañado de grandes músicos, provenientes de la Filarmónica 5 de Mayo de Puebla.

“Es un gusto estar en México, y tocar el Dvd que grabé en Colombia, estaremos 98 personas en el escenario, 90 de la sinfónica y 8 de la banda, haré un recorrido de mis de 40 años de carrera, haremos nuevos arreglos de las canciones”, dijo Alan Parsons, en conferencia de prensa.

Ingeniero de sonido, productor musical, compositor, el músico comentó sobre su trabajo en los legendarios discos Abbey Road (The Beatles) y The Dark Side of the Moon (Pink Floyd): “fui afortunado de haber trabajado con ellos, fue diferente trabajar con los dos; las bandas de ahora graban por pistas, Los Beatles grababan en directo, en una consola de cuatro canales”.

El espectáculo The Alan Parsons Symphonic Project se presentará la noche de este miércoles 20 de junio en el Coloso de Reforma, en un recorrido por una extensa y exitosa carrera musical, a fin de llevar al público a un nuevo horizonte: “no sabemos si grabaremos algo del concierto en México, es a veces complicado estar tocando, y mezclando a la vez un concierto en vivo, el show durará dos horas, no tendremos invitados en el escenario, invité a Aleks Syntek a tocar conmigo, pero no podrá”, agregó Parsons.

Si las grabaciones originales de Alan Parsons ya eran envolventes, las nuevas interpretaciones para su concierto en el Auditorio Nacional, de temas como “Games People Play”, “Don’t Answer Me” o “Mammagamma”, serán un elíxir musical para los fans.

Será un concierto espectacular el que el público podrá disfrutar con Alan Parsons Project, proyecto que comenzó en 1974, en el comedor de los estudios Abbey Road, cuando Parsons conoció a Eric Woolfson, entonces un pianista de sesión, quien había preparado durante mucho tiempo un homenaje musical a las obras de Edgar Allan Poe. Fue así que, en 1976 se publicó el disco Tales of Mystery And Imaginationbajo el nombre The Alan Parsons Project: “el rocanrol no está muerto, siempre está presente!”, finalizó Alan Parsons, quien ofrecerá un recital lleno de experimentación y bella música orquestal, con versiones renovadas de sus composiciones, al lado de Woolfson.

