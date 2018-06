Una cosa es apoyar a la Selección Mexicana, y otra ilusionarse

Otra perspectiva

Aarón Ávalos

Como cada cuatro años, nos encontramos en tiempos mundialistas. Es esa época donde todo mundo se reúne para ver todos los partidos, nos olvidamos de todos los problemas de los cuales nos quejamos todo el tiempo, pero claro, como cada cuatro años, renovamos la ilusión y expectativa respecto a la Selección Mexicana.

¿Qué pasa? Ya sabemos que el Tri siempre pasa la fase de grupos y se queda en el cuarto partido. No quiero sonar pesimista ni malinchista, mucho menos. Como buen mexicano, me apasiona el futbol y disfruto de este magno evento que es el Mundial, donde no nos perdemos un solo partido. Pero no basta con apasionarse, también hay que ser realistas.

En el primer partido se enfrentó y venció a Alemania, el campeón del mundo, que no es cualquier cosa, pero si nos ponemos a pensar, ya con la cabeza fría, ¿es para festejar como si hubieran ganado la Copa del Mundo, e incluso, ir a festejar al Ángel por ganar el primer partido? Lo creería si fuéramos islandeses o panameños, que viven su primer Mundial, pero a ver, hemos disfrutado de varios mundiales donde ha participado México, por lo que resulta absurdo celebrar con tanta euforia ganar el primer partido, conformista, vaya.

Que hay que apoyar a los jugadores, sí. Que se le debe aplaudir el trabajo al cuerpo técnico, sin duda. Que hay que esperar más de la selección en comparación con el Mundial pasado, y aspirar a más del quinto partido, ¡por supuesto que sí! Pero mexicanos, no hay que adelantarse, para qué festejar como si hubiéramos ganado la copa, si apenas va un partido, y si vemos la estadística, la selección no pasa de octavos. Una cosa es apoyar, y otra ilusionarse. Ilusionémonos cuando se llegue al quinto partido, antes no. Claro, se entiende que lo hagan los aficionados del Cruz Azul, que con su equipo no les queda de otra y se ilusionan torneo tras torneo, a pesar de tantos años sin ser campeones. Vaya directiva…

Por otro lado, disfruten del Mundial, es algo que ocurre cada cuatro años y desafortunadamente hay quienes se quejan de quienes vemos el Mundial, que porque nos distrae y aleja de la realidad, y peor, ocurre en tiempos de elecciones y es una distracción de cosas importantes, etc. ¡Disfruten! Es futbol, no una cortina de humo de la mafia del poder para entretenernos, y si no les gusta el futbol, también está bien, no hay que amargarle la vida a quienes lo disfrutan.

Para cualquier duda, sugerencia, aclaración, quejas o contrataciones, les dejo mi twitter @A_Avalos9 y mi correo: chicharitoesgay@gmail.com. Espero esta primera columna les haya gustado, primera de muchas, y si no les gustó, ni modo porque se vienen más. ¡Hasta la próxima!