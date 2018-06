Los males cardiacos se pueden prevenir con detección oportuna

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

En 2016, en México el infarto agudo al miocardio y otras cardiopatías ocasionaron alrededor de 132 mil muertes; no obstante que la mayoría pudieron evitarse, afirma el secretario de Salud, José Narro Robles, al inaugurar el Primer Curso “CardioAcademic”., Las muertes y daños irreversibles que dejan estos padecimientos cardíacos pudieron prevenirse con la detección oportuna y cambio en el estilo de vida. Evitando a los cuatro jinetes modernos del Apocalipsis: el tabaco, alcohol, dieta no saludable y falta de ejercicio. El gremio médico y la población en general deben hacer conciencia sobre las consecuencias de no prevenir estos problemas desde la niñez. Señala que se debe enseñar a la población, en particular a los menores, que hay un riesgo y que ellos construirán su camino de salud o su camino de enfermedad. Es necesario mejorar la detección oportuna desde el primer nivel de atención médica, por ello, es fundamental la realización de cursos de este tipo, donde estudiantes, médicos generales, especialistas y profesores se actualizan en detección y tratamiento. La Organización Mundial de la Salud ha comisionado a expertos de alto nivel a proponer acciones que permitan alcanzar una reducción de por lo menos una tercera parte de la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles para el 2030.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino, 8.4% de los hombres en México tiene diabetes, siendo esta enfermedad la segunda causa de muerte en varones en el país. Datos de la Organización Panamericana de la Salud, señalan que la tasa de mortalidad en hombres en el continente americano, por diabetes mellitus, es de 35.6, mientras que asciende a 94.2 entre hombres mexicanos. Los porcentajes más altos de diagnóstico de diabetes se encuentran entre los rangos de edad de 40 y 80 años. El INEGI estima que 70% de los hogares son dirigidos por jefes de familia, por lo que es necesario que este sector cuente con un seguro de gastos médicos mayores que les ayude a tener un cuidado adecuado de su salud, señala Santiago Fernández, vicepresidente ejecutivo de Salud de AXA México. Afirma que el total de los casos atendidos por diabetes, el 58% corresponde a hombres, durante 2017. La aseguradora impulsa Protección Diabetes, la primera póliza diseñada exclusivamente para personas diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 2, la cual brinda consultas de monitoreo, así como respaldo financiero para cubrir los gastos de enfermedades asociadas o no a la diabetes y las complicaciones de la misma. Entre los padecimientos más frecuentes que se tratan por diabetes, son: neuropatía, glaucoma, enfermedades renales o cardiovasculares, retinopatía e hipoglucemias. En 2017, por complicaciones renales, AXA cubrió más de 600 mil pesos y ha pagado hasta 18 millones por gastos relacionados con esta enfermedad.

Beber una copa de vino tinto al día trae efectos positivos, a la salud, que van desde la prevención de enfermedades cardiovasculares, fortalecimiento de huesos, combatir algunos tipos de cáncer y ayuda en el retardo del envejecimiento por ser un antioxidante natural. De acuerdo con diversos expertos las propiedades de esta bebida equilibran la presión arterial y reducen la producción de colesterol dañino así como –en el caso de los fumadores– reduce los daños que genera el tabaco en los vasos sanguíneos, a través del endotelio, una capa de células que reducen la fricción entre los vasos linfáticos y sanguíneos. Produce también efectos neuroprotectores por el resveratrol (compuesto del vino tinto) combatiendo el Alzheimer. Asimismo influye en la prevención de la demencia, reduce el riesgo de padecer artritis reumática, cáncer de garganta, combate los riesgos de la diabetes, el cáncer de próstata, mejora la piel, evita la formación de coágulos de sangre, ayuda en la visión y por si no fuera poco, combate la gripe y los resfríos comunes. Así que ¡Viva el vino! En México, debido a las condiciones climatológicas destacan para la producción y cultivo de vid, la región del Valle de Guadalupe en Baja California que se ha colocado al nivel de las regiones vinícolas de Florencia, Napa y Mendoza.

