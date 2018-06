Trump firma decreto para mantener unidas a familias migrantes

Continuará con la política de tolerancia cero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este miércoles un decreto para mantener juntas a las familias de indocumentados que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, abordando lo que su gobierno ha descrito como un efecto secundario no deseado de la política de cero tolerancia sobre inmigración.

“Es sobre mantener a las familias juntas y a la vez asegurarnos de que tenemos una frontera muy poderosa y fuerte”, dijo Trump a periodistas al firmar el documento y afirmó que continuará con la política de tolerancia cero.

“No me gustó ver a las familias separadas”, dijo el mandatario en la ceremonia de firma del decreto, después de anunciar más temprano, en un dramático cambio en su discurso, que iba a poner fin a esta controvertida práctica.

Bajo esta iniciativa republicana, las familias inmigrantes detenidas en la frontera sur serán mantenidas juntas bajo la autoridades del Departamento de Seguridad Interna (DHS) durante el tiempo que dure el proceso legal para determinar su situación.

De igual manera, asignará una partida de siete mil millones de dólares para establecer centros de detención para estas familias, y de acuerdo con el líder republicano, Paul Ryan, solucionará también la situación de los 690 mil beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aunque sin precisar detalles.

Trump ha insistido que la solución a esta crisis descansa en manos del Congreso, insistió en la necesidad de mantener las duras políticas migratorias para evitar el ingreso de criminales.

“Debemos mantener la dureza, o de lo contrario nuestro país va a ser rebasado por la gente, por el crimen, por todas las cosas con las que no estamos de acuerdo… tenemos que mantener nuestra frontera fuerte. Vamos a ser rebasados por el crimen y por gente que no debe estar en nuestro país”, sostuvo.

El presidente estadunidense dijo que las imágenes de los niños separados son fuertes, y aseguró de manera falaz que tanto él como los republicanos en el Congreso están a favor de políticas duras y mantener a las familias unidas, pero insistió en generalizar a los inmigrantes como un nexo con el crimen en Estados Unidos.

“No queremos crimen en este país. No queremos que venga gente (inmigrante). No queremos que gente del Medio Oriente venga a nuestras fronteras usando niños. No queremos eso. Estamos haciendo un buen trabajo para permitir eso y no vamos a dejar que eso pase”, añadió.