Miguel Layún debe aprender a jugar en equipo y no ser individualista

Aarón Ávalos

El domingo pasado cada pelota que tocaba la mandaba al arco

Si la Selección Mexicana no llega al quinto partido, todos los que hoy lo aman, van a pedir la cabeza de Osorio, de mí se acuerdan

Mis queridos lectores, me encuentro una vez más con ustedes para compartirles mi reflexión del día respecto a lo que ocurre con nuestra queridísima Selección Nacional en el Mundial de Rusia. Esta vez nos adentraremos un poco más, es decir, esta vez les toca a los jugadores y cuerpo técnico.

Ustedes miran la lista de convocados y encontrarán un grupo de profesionales que lucharon por obtener un lugar dentro de la lista del profe Osorio. Algunos cumplieron su sueño de jugar en Europa, otros que juegan en ligas europeas, pero se la viven en la banca, y otros que destacan en nuestro balompié nacional. Los reflectores se enfocan, como suele pasar, en determinados jugadores, de los cuales se espera que mantengan ese nivel, o en quienes confiamos para que nos lleven al ansiado quinto partido.

Si analizamos el pasado juego contra Alemania, vemos que el “Chucky” Lozano será determinante para los próximos juegos, y que seguramente muchos de los grandes equipos europeos lo pretenderán. Es un chico con un nivel excepcional, que dará de qué hablar en los siguientes duelos, pero lo más importante, es que no pierda el piso y que no se le suba la fama. Hemos visto, desafortunadamente, jugadores que llegan a Europa, y bajan su nivel de forma drástica. Pasan sin pena ni gloria durante su estancia en el otro lado del mundo y al final vuelven a la Liga MX, donde no vuelven al nivel que alguna vez tuvieron, y bueno… culminan su carrera en la liga de ascenso.

De verdad, espero que Lozano siga en ascenso y tenga una carrera exitosa, porque calidad tiene y vaya que lo ha demostrado. Ahora bien, tenemos otro jugadorazo, como lo es Héctor Herrera, quien ha dado de qué hablar últimamente, pero no por su nivel de juego o su preparación para la Copa del Mundo, ya sabrán de qué hablo. A este muchacho sí que le gusta divertirse, sin temor a las consecuencias, y hasta logró que en casa lo perdonaran. Si en los juegos próximos juega con esa determinación, agárrense, porque no habrá equipo que pueda con México.

El que sí tiene que saber lo que es el juego en equipo es Miguel Layún, que en el juego contra Alemania quería a fuerza meter su gol, y no es para menos, porque no siempre tienes oportunidad de marcar contra el campeón del mundo. Pero Miguel… también puedes jugar sin ser individualista, sin duda ha marcado varios golazos desde fuera del área, pero el domingo pasado cada pelota que tocaba la mandaba al arco. En fin, el ex americanista es un jugadorazo, y mientras no eliminen a la selección por culpa de Layún, todo en orden.

Ya para despedirme. Creo que se acordarán que hasta antes de que iniciara el Mundial, todos querían fuera al profe Osorio por sus experimentos en la alineación y casi casi ponía de delantero a Memo Ochoa. Bueno, ahora todo mundo lo adora y lo ven como el salvador, y no es para menos, porque logró lo que todos veíamos imposible. Como mencioné, por ahora todos lo aman, pero quiero ver si cuando (esperemos que no) eliminen a la selección siguen con ese cariño hacia Osorio. Si no llegan al quinto partido, todo mundo va a pedir su cabeza, de mí se acuerdan.

