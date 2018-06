André Silva, el mejor “socio” de CR7 en la cancha

Silva-Ronaldo (17 goles entre ambos en 5 partidos)

El resultado de nuestro entendimiento salta a la vista y son los goles

Cristiano señaló a Silva como su sucesor, para mantener a la selección de Portugal bien arriba

“A su lado, las cosas salen más naturales, hay pases que podrían ser más difíciles, pero Cristiano los facilita. Nos entendemos muy bien. Cuando necesita que haga algo estoy siempre allí, y cuando lo necesito yo, él también. Abrimos espacios el uno para el otro”

Aunque la selección de Portugal sufrió para llevarse la victoria ante Marruecos (1-0), en el partido jugado ayer miércoles en Moscú, correspondiente a la segunda fecha del Grupo B del Mundial de Rusia 2018, lo cierto es que “Cristiano Ronaldo hace las cosas más fáciles”, declaró el seleccionado portugués, André Silva, quien es considerado el mejor “socio” de CR7 en la cancha.

Cristiano Ronaldo fue el autor del único tanto de este emocionante duelo, en el que los marroquíes no pudieron concretar varias jugadas peligrosas.

A falta de que se juegue el segundo partido de este grupo entre España e Irán, Portugal se pone en cabeza con cuatro puntos. Mientras que Marruecos acumula su segunda derrota en este torneo y prácticamente ya no tiene posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda.

Los portugueses disputarán su último encuentro de la fase de grupos ante los iraníes el próximo 25 de junio en Saransk, que en teoría es un partido fácil para el combinado liderado por Cristiano Ronaldo, quien tiene entre la selección un excelente compañero que es André Silva.

“A su lado las cosas salen más naturales, hay pases que podrían ser más difíciles, pero Cristiano los facilita. Nos entendemos muy bien, es bueno jugar al lado de él. Cuando necesita que haga algo estoy siempre allí, y cuando lo necesito yo él también. En los movimientos abrimos espacios el uno para el otro”, explicó.

André Silva está esperanzado aunque no se ve titular. “No lo sé. Ese es trabajo del mister, él es el que decide quién juega. Yo lo que sé es que tengo que dar el máximo posible y mostrar mi trabajo, como los demás jugadores. Todos esperamos una oportunidad, pero lo importante es que Portugal gane”.

El 7 es el número del Rey de Europa y del Balón de Oro: CR7. Cristiano Ronaldo es el 7 del Real Madrid y de la campeona de Europa-Portugal. Sin embargo, André Silva debutó con la selección portuguesa luciendo el número de Cristiano.

André Silva fue convocado por primera vez con su selección el 26 de agosto de 2016, y el entrenador Fernando Santos le hizo debutar el día uno de septiembre en el amistoso contra Gibraltar. Debido a la ausencia de Cristiano Ronaldo por lesión, André Silva lució el dorsal del mejor jugador del mundo, el 7. El delantero centro portugués, al que relacionan con el Real Madrid, brindó una asistencia en la victoria de su selección por 5 a 0. Su buena actuación y futuro brillante, le convirtieron en un fijo a las órdenes de Fernando Santos. CR7 tiene un nuevo socio.

“Cuando me retire, Portugal todavía estará en buenas manos. Tenemos a un gran delantero como es André Silva”. La frase no salió de la boca de cualquier mortal. El elogio dirigido al joven delantero del Porto de Portugal fue nada menos que de Cristiano Ronaldo.

Silva nació en Gondomar, el 6 de noviembre de 1995 y dio sus primeros pasos dentro del futbol en el Salgueiros. A los 15 años fue fichado por el Porto. Desde la cantera integró las selecciones de Portugal sub 16, sub 17, sub 18, sub 19, sub 20 y sub 21. En total, convirtió 32 goles en 70 partidos internacionales con las juveniles portuguesas. En cuanto al Porto, tras tres temporadas en el equipo B, fue pasado a la escuadra principal, en la que debutó el 29 de diciembre del 2015 en un encuentro del Grupo A de la Copa de Portugal contra Marítimo. Silva jugó los 90 minutos y dio una asistencia en la caída 3-1 de su equipo. En esos días, Silva estaba muy por detrás en la lista de delanteros del equipo en la consideración de Julen Lopetegui. Pero en enero del 2016 los popes del club destituyeron de su cargo al entrenador español y en su lugar contrataron al portugués José Peseiro, quien rápidamente confío en los dotes del joven delantero y apostó fuerte por él. Y claramente no se equivocó.

Silva es un jugador que lucha cada pelota como si fuera la última y no escatima energías. Tiene buena velocidad y siempre está cerca del gol. Pero además de dominar el área, también puede jugar más retrasado, gracias a su gran visión de juego y juego elegante. En el Porto es una máquina de convertir, como un verdadero Lethal Finisher.

Por algo, CR7 señaló a Silva como su sucesor para mantener a la selección de Portugal bien arriba, como el mismo Ronaldo hizo en la Eurocopa del 2016. Silva recogió el guante: “Somos campeones de Europa, pero nosotros, los jóvenes adecuados, podríamos repetir la hazaña de la Euro 2016”.

Debutó con la selección portuguesa luciendo el número de Cristiano

“Cuando era pequeño soñaba con jugar con Ronaldo. Todos lo respetan porque él se lo ha ganado como el mejor del mundo que es. Él es nuestro líder y tenerlo como capitán es algo especial para nosotros”.

El 7 es el número del Rey de Europa y del Balón de Oro: CR7. Cristiano Ronaldo es el 7 del Real Madrid y de la campeona de Europa-Portugal. Sin embargo, André Silva debutó con la selección portuguesa luciendo el número de Cristiano

Datos de André Silva

Nombre de pila: André Miguel

Valente Silva.

Fecha de nacimiento:

6 de junio de 1995.

Lugar de nacimiento:

Baguim do Monte Portugal.

Edad: 23.

Altura: 1.84 metros.

Nacionalidad: Portuguesa

Posición: Delantero-Delantero centro.

Pie: Derecho.

Club actual: AC Milán.

Proveedor: Nike.