Integrantes de 52 seccionales de Morena se suman a campaña de Ana Balderas Trejo

Dicen que fueron maltratados y discriminmados

Atizapán, Estado de México.- En conferencia de prensa, realizada en el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, delegación Atizapán de Zaragoza, un grupo de simpatizantes de Morena conformado por 52 seccionales, se adhirió a la campaña de la candidata Ana Balderas Trejo, al considerar que las bases de Morena han sido maltratadas y han quedado en la ilegalidad en los procesos internos que vive su partido.

Al hacer uso de la palabra, Alfredo Guevara Moctezuma, aspirante a una candidatura deportiva en Morena, dejó en claro ante los medios de comunicación que los 52 seccionales están en pie de lucha y en protesta contra Morena, debido a la desigualdad que han impuesto en sus coordinaciones al ser ocupadas por gente oriunda de Tlalnepantla.

“Nuestra manifestación es para hacernos a un lado y no queremos dividir más a los atizapenses como lo ha hecho Morena. Nosotros apoyamos directa e incondicionalmente el proyecto de nuestra candidata Ana Balderas. A quienes se quedan en Morena les pido como amigo que piensen, recapaciten, que no se dejen humillar y no se dejen golpear por la cúpula que maneja el partido”, destacó Guevara Moctezuma.

Por su parte, Ana Balderas Trejo, candidata a la presidencia municipal de la coalición Por el Estado de México al Frente, subrayó que en su proyecto todos son bienvenidos y lo que importa es sumar liderazgos para fortalecerlo y hacer de Atizapán un mejor municipio para los atizapenses.

“Les prometo que no se van a arrepentir, yo sé que es difícil la decisión que han tomado y por eso me pongo de pie. Cuando Atizapán nos une, no hay quien nos divida. Vamos todos por un solo Atizapán, por un Atizapán de propuestas, un Atizapán unido y un Atizapán de progreso”.

En el evento, los integrantes de este grupo de adhesión hicieron pública su renuncia al partido de Morena, para posteriormente ponerse las camisetas del proyecto de Ana Balderas, como muestra de apoyo a la candidata de la Coalición Por El estado de México Al Frente.