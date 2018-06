Presenta César Camacho Quiroz su oferta ante alumnos de la UAM Lerma

Llama a decidir con responsabilidad su voto

Lerma, Estado de México.- Al encontrarse con alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Lerma, César Camacho Quiroz aseguró que “México quiere concordia no discordia, acuerdos no desacuerdos, vinculación y no ruptura, quiere un cambio, pero no uno brusco que pueda arriesgar lo que todos tenemos”.

En el salón de usos múltiples del campus universitario, el candidato del PRI al Senado por el Estado de México, recalcó que después del 1 de julio “va a seguir habiendo México”, por lo que llamó a los jóvenes a decidir con responsabilidad su voto “para que nadie se salga con la suya, mejor hagamos que todos nos salgamos con la nuestra”.

En respuesta a los cuestionamientos de los estudiantes, el abanderado tricolor dijo que, de llegar al Senado, impulsará la consolidación de la reforma educativa “para seguir invirtiendo en las generaciones que se harán cargo de la conducción del país”, además de garantizar el respeto a los derechos de los maestros y una enseñanza de calidad “que permita a niños y jóvenes actitudes para competir y aptitudes para ganar en medio de la competencia”.

Señaló también que promoverá políticas públicas que fomenten la transparencia y la rendición “porque la corrupción es un mal que desgarra el tejido social y cuando ocurre en el gobierno se exponencia aún más el agravio”. En materia de combate al feminicidio, el priísta mexiquense se comprometió a incluir el tipo penal de este flagelo en la ley correspondiente, a fin de “catalogarlo y penarlo de la misma manera en todo el país”, además de legislar en materia de políticas preventivas.

Luego de señalar que “el Congreso se integra como la gente quiere”, Camacho anticipó que, en las próximas legislaturas, tanto de la cámara de diputados, como de senadores que iniciarán trabajos el 1 de septiembre no habrá mayoría absoluta para ninguna fuerza política, por lo que será necesario sumar perfiles con experiencia, capaces de generar “espacios de naturalidad partidaria que deriven en acuerdos en beneficio de México”.