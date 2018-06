Sandra Méndez apoyará a pequeños y medianos comerciantes de Tultitlán

Tultitlán, Estado de México.- La candidata a la presidencia municipal de Tultitlán por el Partido Revolucionario Institucional, Sandra Méndez Hernández dijo a comerciantes tultitlenses que su gobierno se ocupará en brindar y apoyar a los pequeños y medianos negocios para que tengan mayor oportunidad de crecimiento.

“Quiero decirles que traigo un compromiso de campaña que beneficie a los pequeños y medianos comerciantes, porque sé que luego algunos servidores públicos abusan de su autoridad y sacan provecho de su fuente de trabajo, y eso, Sandra Méndez no lo permitirá, por eso me estoy reuniendo con todos los comerciantes para hacerles saber que no permitiré abusos, de entrada les informo que la licencia de funcionamiento ya serán gratuitas se los dije a mis amigos de zona oriente y sur, de igual manera les informo a ustedes”.