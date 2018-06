Alan Parsons cautivó al presentar por primera vez en México su Symphonic Project

En su recital en el Auditorio Nacional, estuvo acompañado por 98 músicos en escena: 90 de la Filarmónica 5 de Mayo de Puebla y ocho integrantes de su banda

Asael Grande

En su tercera visita al Auditorio Nacional, el británico Alan Parsons ofreció por primera vez en México su concierto Symphonic Project, en el que el público mexicano tuvo la oportunidad de escuchar las versiones sinfónicas de los grandes éxitos de esta leyenda del rock progresivo y la música electrónica.

El icónico ingeniero de sonido, productor, compositor y músico londinense, estuvo acompañado por 98 músicos en escena: 90 integrantes de la Filarmónica 5 de Mayo de Puebla y ocho integrantes de su banda. Entre las sorpresas del concierto, que duró dos horas, añadió al programa dos canciones más de su repertorio de éxitos con arreglos sinfónicos, “Silence and I” y “Ammonia Avenue”, las cuales se tocaron por primera vez en esta gira. A estos temas se sumaron clásicos como “I Robot, Eye In The Sky”, “Don’t Answer Me”, “Luciferama”, “Time, Sirius” y “Games People Play”, entre otras.

El británico de 69 años, brilló con su Alan Parsons Project, en el máximo escenario de México, el Auditorio Nacional, con su guitarra, teclado y voz, donde hizo un recorrido musical por sus más de 40 años de carrera, con arreglos sinfónicos de las canciones que conquistaron las listas de popularidad de todo el mundo a partir de 1976, año en el que se editó su primer álbum, haciendo mancuerna con el fallecido Eric Woolfson, parte del binomio original de la banda en su primera etapa, de 1975 a 1990.

El concierto sinfónico de Alan Parsons, reflejó una gran proyección, brindada por la congregación de grupo y orquesta, así como la actitud receptiva del público asistente. Parsons, quien se divide entre los teclados y las guitarras acústica y rítmica, y además asume la primera voz a veces, estuvo acompañado por Alastair Greene (guitarras solistas y acústica, coros y primera voz), Guy Erez (bajos y coros), Tom Brooks (teclados y coros), Danny Thompson (batería y coros), Todd Cooper (saxos alto y tenor, guitarra acústica, coros y primera voz), y el leal P. J. Olsson a la primera voz y los coros, quien acompaña al grupo del Sr. Parsons desde el año 2002.

Las icónicas instrumentales “Standing on higher ground”, “Don’t answer me”, y la bellísima “Time”, dieron el puntapié inicial al recital sinfónico, dejando el último momento del tema, para que el Sr. Parsons hiciera su ingreso al escenario bajo la entusiasta aclamación del público, que disfrutó de un set list conformado por las canciones: “Armonia avenue”, “I robot”, “I Wouldn’t Want to Be Like You”, “Some other me”, “Breakdown (with “Freedom” tag), Don’t let it show, Luciferanma, Old and wise, Days are numbers, Damned if i do”, “Limelight”, “Silence and I”, “Prime time”, “Sirius”, “Eye in the Sky”, “Old and Wise”, “Dr. Tarr and Prof. Fether”, y “Games People Play”.

La primera presentación de Alan Parsons en el foro más importante de América fue en 2003 con su gira Live Project y la segunda se llevó a cabo en 2011 con Live Project & ELO Former Members of Electric Light Orchestra.