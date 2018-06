No hay que menospreciar al rival

Otra perspectiva

Aarón Ávalos

Argentina, una gran decepción, deja mucho qué desear

Mis queridísimos lectores, es un gusto para mí estar un día más con ustedes, espero que disfruten la columna del día. Ahí les va.

Por ahora, ya hablamos mucho de la Selección Mexicana, hay que darle un respiro, al menos hasta su próximo partido contra Corea del Sur. Esta vez les toca a las selecciones de quienes se esperaba más, y que no sólo decepcionaron, sino que nos hicieron perder en la quiniela.

Argentina, por ejemplo. No quiero menospreciar a su primer rival, Islandia, pero el equipo comandado por Lionel Messi se enfrentaba a un equipo que llegaba a su primer mundial. Por supuesto, todos esperábamos que Argentina se impusiera en el marcador frente a los debutantes, pero no fue así. Islandia se lleva los aplausos, claro está, y será un dolor de cabeza para el resto de los equipos del grupo D. Pero Argentina dejó mucho qué desear, especialmente Messi, ya que Cristiano Ronaldo marcó tres goles en el duelo contra España, y se esperaba que el jugador del Barcelona hiciera lo propio ante Islandia, no sólo no fue así, sino que también falló un penal, anécdota que podrá contar a sus nietos el portero nórdico.

Hablando de partidos rompe quinielas, otra selección de la que se esperaba más fue Colombia. Cuenta con un plantel que pone a temblar a cualquiera: su goleador Radamel Falcao; el habilidoso James Rodríguez; el siempre espectacular Juan Guillermo Cuadrado; la estrella del Club América, Mateus Uribe, entre otros. Entonces, contando con jugadores de talla mundial, la expectativa era alta, sin duda, Japón sorprendió a Colombia, eso es un hecho. Ponerse arriba en el marcador y lograr que los sudamericanos jugaran casi todo el partido con 10 hombres, la verdad que no cualquiera lo logra. La expulsión le costó el partido a Colombia, y aunque parecía que lograría la remontada, los nipones jugaron con inteligencia y fueron superiores.

Otros resultados, como la derrota de Polonia ante Senegal, el empate entre Brasil y Suiza, o Serbia ganándole a Costa Rica, sin duda sorprendieron a más de uno y bueno, hicieron que muchos perdiéramos en la quiniela. Este mundial está sorprendiendo a muchos, incluso a los mismos jugadores, ante estos resultados, no me sorprendería que los de Senegal resultaran campeones del mundo.

Nos vemos el lunes para analizar el duelo entre México y Corea del Sur. Recuerden, no hay que menospreciar al rival, todo puede pasar.

