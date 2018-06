El objetivo y la obligación: vencer a Corea del Sur

De ganar este partido, México estaría

virtualmente clasificado a octavos

Los jugadores deben y necesitan mentalizarse, en que se deben llevar los tres puntos, y por consiguiente, asegurar su pase a octavos.

Independientemente de quiénes inicien el encuentro, es preciso que cada jugador sepa lo que hace y que la victoria ante Alemania quedó atrás

¿Qué debemos esperar? Lo más importante es que Juan Carlos Osorio deje atrás los experimentos en la alineación y, si es posible, jugar con los mismos 11

Aarón Ávalos

Este sábado 23 de junio, México se enfrentará a Corea del Sur, en lo que sería su segundo juego del Mundial. Se viene un encuentro interesante, donde el equipo tricolor podría clasificar a la siguiente ronda, por lo que no se trata de un partido cualquiera.

Es momento de dejar atrás la victoria contra Alemania, es momento de ver a futuro y priorizar. Antes de pensar en el quinto partido, antes de pensar en ganar la Copa del Mundo, la selección debe enfocarse en ganar a Corea del Sur. Ese es, hoy por hoy, el objetivo.

Los jugadores deben y necesitan mentalizarse en que se deben llevar los tres puntos, y por consiguiente, asegurar su pase a octavos. Independientemente de quiénes inicien el encuentro, es preciso que cada jugador sepa lo que hace y que la victoria ante Alemania quedó atrás.

¿Qué debemos esperar? Lo más importante es que Juan Carlos Osorio deje atrás los experimentos en la alineación y, si es posible, jugar con los mismos 11 que iniciaron contra Alemania. El mundial ya empezó, no es momento de cambios y ajustes, y aunque debe ir partido a partido, esta Copa del Mundo nos ha enseñado que no se debe menospreciar al rival, porque así como hubo equipos que sorprendieron, Corea puede hacer lo mismo y dar la sorpresa.

De ganar este partido, México estaría virtualmente clasificado a octavos, daría un paso importante, además podría colocarse como primer lugar de su grupo, a espera de lo que suceda entre Alemania y Suecia. Es por eso que no es un partido cualquiera, como aficionados podemos pensar que Corea será un rival sencillo y que el triunfo está asegurado; sin embargo, no es así.

Es posible que los jugadores se presentarán con mucha menos presión y probablemente confiados, esto es algo que no debe ocurrir, porque todavía queda un partido más ante un rival difícil, y no pueden darse el lujo de perder este encuentro. ¿Quiénes serán los jugadores clave? Guillermo Ochoa, claro está. Es el portero titular y será el encargado de colgar otro cero en el marcador, por lo que deberá tener confianza en sí mismo y demostrar su calidad una vez más. Rafael Márquez, el eterno capitán, aunque sea poco probable que inicie el encuentro, será fundamental para guiar a los jugadores, ya sea dentro de la cancha o en la banca. Su liderazgo será clave para determinar el accionar del equipo.

Andrés Guardado y Héctor Herrera también son jugadores a seguir en el encuentro, el ex de Atlas por ser el actual capitán y por su experiencia mundialista, y el actual jugador del Porto por su técnica y ser el creador de las jugadas ofensivas. La delantera, como siempre, es vital para la culminación de las jugadas y que llegue el gol, por lo que es importante que el “Chucky” Lozano se encuentre en el 11 titular y siga demostrando su capacidad y por qué llegó a Europa. El centro delantero que elija Osorio, sea Javier Hernández, Raúl Jiménez u Oribe Peralta, tendrá que ser certero y letal en el ataque.

Hago hincapié en que no se trata de un partido de trámite, sino de un juego que puede determinar el futuro del combinado tricolor en esta copa, por lo que es imperativo que salgan a ganar y obtengan esos tres puntos, que coloquen al Tri como primer lugar de grupo, y a la vez, con un pie en los octavos de final.

Por otro lado, las cosas hay que llamarlas por su nombre, los mexicanos estamos hartos, por no decir hasta la madre de la política y sus políticos, y no hay que confundir la fiesta que el pueblo de México vive con el Mundial de Futbol con las cada vez más decepcionantes elecciones presidenciales y sobre todo quienes no deben abusar de esta fiesta son los gobernantes, en especial nuestro fallido presidente Enrique Peña Nieto, a quien le pedimos, ya no haga uso de los reflectores para felicitar al equipo del profe Osorio. Le exigimos que hable de resultados positivos para el país, el que sufre cada vez más de inseguridad, desempleo, golpe brutal a la economía, pésimos servicios de transporte, de salud y un sin fin de heridas, que tienen en agonía a México.

Esperemos que esta vez la Selección Mexicana no nos deje con el Jesús en la boca y le gane a Corea del Sur.

¿Quiénes son los jugadores clave? Guillermo Ochoa. Es el portero titular y será el encargado de colgar otro cero en el marcador, por lo que deberá tener confianza en sí mismo y demostrar su calidad una vez más. Rafael Márquez. El eterno capitán, aunque sea poco probable que inicie el encuentro, será fundamental para guiar a los jugadores, ya sea dentro de la cancha o en la banca. Su liderazgo será clave para determinar el accionar del equipo. Andrés Guardado y Héctor Herrera. Son jugadores a seguir en el encuentro, el ex de Atlas por ser el actual capitán y por su experiencia mundialista, y el actual jugador del Porto por su técnica y ser el creador de las jugadas ofensivas. “El Chucky” Lozano. Es importante que se encuentre en el 11 titular y siga demostrando su capacidad y por qué llegó a Europa.