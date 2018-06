Nacen cuatrillizos en Nuevo León

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Diagnóstico y consulta gratuita para detectar sobrepeso y obesidad

Pruebas gratuitas de VIH, Sífilis, Hepatitis B y C

A sus 31 años de edad y después de 6 años en espera de un bebé, Adriana Lizbeth se convirtió en feliz madre de cuatrillizos y su caso se registró como el primer parto cuádruple de 2018 en la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 23 del IMSS en Nuevo León. Los tres niños y una niña nacieron por cesárea en la semana 34 de gestación, con un peso por encima de un kilo, sólo requirieron los cuidados básicos para mantenerse estables y tienen buen pronóstico de salud. La madre fue atendida en el Hospital de Ginecología y Obstetricia por considerarse un embarazo de alto riesgo, ya que presentaba diabetes gestacional en un embarazo cuádruple. El director del Hospital, Miguel Eloy Torcida González, afirma que ocupan el primer lugar, a nivel nacional, en nacimientos múltiples debido a su capacidad de respuesta en el manejo de casos complejos y críticos. El área de terapia intensiva neonatal tiene 25 camas de cuidados intensivos, cuenta con equipos de alta tecnología; personal médico y de enfermería especializado en la materia. En lo que va de 2018 se han registrado 90 embarazos múltiples de los cuales 5 fueron trillizos, 84 gemelares y este último de cuatrillizos. La madre dijo sentirse algo adolorida, pero muy emocionada por sus hijos que se llamarán Sofía Alejandra, Alan Uriel, Irán Rafael y Axel Noé, agregó que su marido, Eddie Alejandro, quien labora como obrero, se encuentra feliz y ahora tendrá que trabajar mucho más para sacar adelante a su familia.

Medix es una empresa farmacéutica 100% mexicana, con más de 60 años en el mercado, orientada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos químicos de sobrepeso y obesidad y de enfermedades asociadas a este padecimiento, lo que los ha llevado a ser líderes en el mercado en este segmento, asegura su director general Carlos López Patán. Ahora han integrado a su portafolio las líneas de gastroenterología y salud femenina, con el objetivo de robustecer las opciones para brindar salud a la población. Tienen operaciones en México y Argentina. Adicionalmente, mantienen relaciones comerciales con empresas en siete países de Centroamérica. Han capacitado más de 10 mil médicos en alianza con el Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. La empresa otorga servicio de diagnóstico y consulta gratuita para detectar los padecimientos originados por el sobrepeso y la obesidad así como las enfermedades relacionadas, como síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, dislipidemias e hígado graso. Hasta el año pasado, visitaron más de 2 mil empresas e instituciones. Han hecho más de 7 mil campañas por toda la República y han atendido más de 400 mil pacientes. En cifras: han bajado casi 500 mil kilos a la población.

DKT de México y Prudence estarán presentes en la Marcha del Orgullo Gay que se llevará a cabo este sábado en la CDMX .Habrá también una unidad móvil, ubicada en calle Dr. Mora, Centro Histórico, CDMX, donde se ofrecerán pruebas totalmente gratuitas de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de VIH, Sífilis, Hepatitis B y C realizadas por médicos especialistas, además de regalar más de 10 mil condones durante la marcha. DKT apoya esta campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual porque según el Anuario de Morbilidad de la Secretaría de Salud, en 2015 se registraron 112,809 casos confirmados por infecciones de transmisión sexual. Cifras que pueden elevarse ya que por cada caso confirmado hay cinco u ocho casos extras por falta de un diagnóstico oportuno. Karina de la Vega, Directora de DKT en México, Caribe y Venezuela, afirma que es importante demostrar apoyo a la comunidad ya que según datos de la Unesco 67% de personas gay, bisexual y transgénero viven o vivieron bullying en sus escuelas a causa de sus preferencias sexuales, mostrando así la falta de aceptación social hacia este grupo. La Asistencia Legal por los Derechos Humanos indica que en 2007, México ocupó el segundo lugar a nivel mundial en homicidios a esta comunidad. .“El amor no tiene género y por consecuencia la actividad sexual tampoco, pero si no hay una buena salud sexual, el goce y la diversión desaparecen. DKT busca prevenir las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados”.

