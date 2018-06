EPN no sabe en la que se metió. Sus delitos no prescriben

Índice político

Francisco Rodríguez

De nada sirvieron los debates ni las campañas. El respetable no conoció una sola propuesta de gobierno, aparte de las trilladas frases y promesas huecas del aparato, palabras que se lleva el viento. Sirvieron, sin embargo, para revivir aquello que decía Álvaro Obregón, si quieres saber quién fue en verdad tu abuelo, métete de candidato.

Y ahí sí. Si de algo sirvieron las campañas fue para que el pueblo se horrorizara de todos los actos de corrupción, sabotaje y saqueo que han minado la República. Es un gran costal, más profundo y ancho que la mítica cabellera de Berenice, aquella que protegía a los guerreros sumerios. Lo peor es que salieron a flote espantosos eventos de tracto continuo, cuyas consecuencias no acaban ni con la muerte‎ de los delincuentes.

Efectivamente, si la casta supiera lo que hizo, eso si no los dejaría dormir ni éstos ni los días que les alcancen de vida sobre la Tierra. La ciencia jurídica antigua y moderna, algo así como seis o diez mil años de legislación y jurisprudencia, señala que los actos proditorios de tracto sucesivo no prescriben jamás.

Dice la SCJN que “los diversos actos que, aisladamente, pueden, por sí solos, constituir una infracción (son de tracto sucesivo, cuando) estén unidos por la misma intención delictuosa y por la misma naturaleza del objeto, es decir, que exista unidad de relación y de fin”.

Se trata de los actos de corrupción contra el pueblo que una vez ejecutados, sus efectos se prolongan con el tiempo, pudiendo ser denunciados en cualquier momento como violatorios de derechos elementales o garantías individuales por cualquier gobierno o ciudadano afectado, en el momento que escojan para hacerlo.

Los ignorantes peñistas no supieron que desde el primer año del sexenio se dedicaron a fabricar la cuerda y los arriates para ser colgados. En el 2012 lograron que en el artículo primero constitucional se pusieran en el mismo nivel de jerarquía obligatoria los tratados internacionales celebrados y los derechos humanos y garantías individuales en México.

Hete ahí que ahora, la violación a esos derechos por actos de tracto sucesivo tienen una vida superior a la de una cucaracha antidiluviana. Quiere decir que todos los atropellos que usted conoce, desde la venta de pedazos de patria, los crímenes, despedazamientos y masacres de los cómplices narcotraficantes, la entrega del agua pública a las empresas, la crueldad gabacha contra los migrantes y absolutamente toooodo lo hecho por los de Atlacomulco les augura una pesadilla monumental.

Son delitos que pueden juzgarse a toda hora y por los años que vengan, en cualquier Corte de Justicia nacional e internacional, a petición del más humilde de los ciudadanos que alegue la violación de su esfera de interés como gobernados. No es poca cosa. Lo que pasa es que los funcionarios nunca supieron lo que hicieron. Para ellos nunca existió nada más allá de sus repletos bolsillos.

De nada les van a servir los contratos secretos con un valor de 200 millones de pesos cada uno en pozos y plataformas, logrados por la reforma energética en favor de Carlos Salinas de Gortari, Emilio Gamboa, Pedro Aspe, Enrique Peña Nieto, Romero Deschamps, Fox Quesada, Calderón, Bailleres, Slim, González Laporte, Tricio, Larrea, Ramírez, y compañía, a espaldas del pueblo.

De nada les servirán los miles de millones de pesos obtenidos como moches en los trasiegos de estupefacientes de enorme calidad, como los de la sierra guerrerense de infausta memoria, los contratos de compra y sus derramas, de armas obsoletas desahuciadas por el Pentágono, las concesiones mineras y de hidroeléctricas, y todo lo que se imagine.

Los beneficios de la importación de caras gasolinas y carburantes, el infame huachicoleo, obtenido por fraudes maquinados, corruptelas insaciables y beneficios gigantescos, tendrán que ser mínimamente revisados por la nueva administración.

Y aunque la revisión no se haga por expertos, sabihondos, fiscales a conciencia, es indudable que las fallas estructurales saltarán a ojo de pájaro. Están más perdidos que un gusano en un gallinero. Y obviamente, La Voladora anda suelta y silbando el aire.

De esta vida no pasan. Y ésta, su vida, será la que más caro les cobre. Y no falta mucho para que pase. No supieron hacerla. Y trabajo mal hecho admite todas las reclamaciones. No hay ley posible que los ampare, ni procedimiento obtuso que los proteja. Dejaron todas las huellas,. Y usted sabe, árbol que crece torcido, sirve para columpiarse.

En el momento en que cualquier ciudadano se asome a una casilla electoral el próximo primero de julio, antes de pensar en diferenciar o dividir su voto, en decidir su preferencia, en saber la utilidad de cada sufragio, lo primero que sentirá es el impulso ineludible de vengar sus afrentas, de atajar cualquier fraude, de elegir al más honesto para reivindicar sus derechos violados.

¿Usted cree que sabían que los actos corruptos de tracto sucesivo no prescriben jamás? ¿Usted cree que al ejecutarlos estaban pensando en los derechos humanos? ¿Usted cree que se imaginaron la creciente vindicta internacional que se relame los bigotes, para caer sobre sus huesos ?

¿Usted cree que pensaron en que el yerno de Trump los iba a absolver de la justicia? ¿Usted cree que no se han dado cuenta que los mapaches que habían contratado para hacer el fraude en casillas les iban a fallar, saltando desesperadamente de ese barco? ¿Usted cree que saben lo que se les viene encima? ¿Que pueden hacer un trato para salvarse?

No. Porque ya no hay alguien que crea en su palabra. Nadie que crea que dentro de siete días tendrán poder.

Necesitarían tener en efectivo más de dos billones y cuarto de pesos para las nieves, los tacos y los tamales.

Las maletas que se han vaciado en el territorio nacional ya casi se quedan vacías. Y con todo eso, el candidote Meade no llega ni al veinte por ciento de los votos necesarios. ¡Lástima Margarito! Por el lado de pensar en la oposición, lo que quede del PRI-Verde-Panal, será absorbido por el ambicioso Salinas de Gortari, y éste pondrá al frente de esa maquinaria vieja a Otto Granados, para puentear con Peña Nieto y con Fox. La jalada de siempre.

El único partido que sobrevivirá a la debacle va a ser el PAN, como lo platicamos desde hace dos años aquí mismo. Como Ricardo Anaya se parece más a Duarte y a Borge que a Trudeau o a Macron, dice The New York Times, el asunto tendrá que encargársele al senador Juan Carlos Romero Hicks, el único elemento que quedará entre los restos blanquiazules. Anaya va a acabar más golpeado que El Ratón Macías.

Los gobernadores priístas cambiarán de Declaración de Principios y hasta del modo de andar, y se pasarán raudos y veloces a Morena. Si no lo creen que pregunten a los actuales mandatarios locales de Guerrero, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa y Sonora, por decir lo‎ menos. De los amarillos, anote Tabasco, Nayarit, Michoacán y Morelos. Se aceptan apuestas.

Son los primeros que tendrán que buscar cobijo ante la avalancha. Si no lo hacen, les espera una larga noche. Del lado de Yunes, Veracruz, y Moreno Valle, Puebla, más les vale ir prendiendo las veladoras… Ojalá los puedan reinsertar a la sociedad política. Acabar con sus pesadillas y sus pecados. Quién lo sabe.

En Jalisco tendrán que buscar protección en Morena, pues creen que Dante Delgado los entregaría a cambio de su propia inmunidad. MC al caño. Los Chuchos perredistas tendrían que darle su franquicia a Bautista de la tribu ADN de Neza, antes que ni eso quede. El PES y el PT huelen a chamusquina de la peor. Son altamente desechables, candidatos a lo inocuo. Los delitos de tracto sucesivo andan sueltos. ¡Está aquí la Voladora! Peña Nieto no sabe en la que se metió.

Índice Flamígero: Ya está a la venta el libro AMLOfobia con un singular método mercadotécnico. La investigación, coordinada por el maestro Jaime Pérez Dávila, se vende en 100 pesos, si usted se confiesa AMLOfóbico. En 50 pesos, si usted se considera pejezombie. Y en 25 pesos, poco más de un mísero dólar, si usted se reconoce chairo declarado. + + + Hay quienes se preguntan cuándo concluirá la investigación de la COFECE, comandada ahora por Alejandra Palacios, quien tiene en proceso a varias empresas de Servicios Integrales entre las que destacan Centrum, de Valentín Campos, y Dicipa, de Juan Carlos Pallach. Dicha investigación ha sido muy lenta. Tan lenta que hoy estas empresas ya se encuentran negociando la renovación de otro jugoso contrato multianual en el sector público, no obstante las irregularidades detectadas y demostradas. Y es que estas empresas, en lugar de estar preocupadas por las sanciones que ya se le debieron haber aplicado, se encuentran presionando para ganar diversos contratos y la gran renovación multianual, como la que los llevó a ser investigados al conocerse varios audios donde se les escuchaba poniéndose de acuerdo con varias empresas, coordinados por Valentín Campos. Este nuevo acuerdo tiene como personaje central a un nuevo jugador, un “cabildero profesional” llamado Erik Johnson, personaje obscuro que opera a través de prebendas en diversas instituciones como el ISSSTE, IMSS y SEDENA, entre otros. Llama la atención que, a sólo unos días de las elecciones, halla funcionarios que estén dispuestos a hacer negocios a costa del erario, pues el “cabildero profesional” es experto en untar manos. No les preocupan las altas probabilidades que tiene Morena de ganar las elecciones del 1 de julio de 2018, ni días después lleguen los equipos de transición a revisar todo de arriba a abajo. Quizá sea por las cartas credenciales que presume Johnson: ser amigo y representante de Aurelio Nuño —sí, el coordinador de la campaña del candidote Meade. Además de que dice representar al afamado Grupo Atlacomulco capitaneado por el mismísimo EPN. Quizá sea por esto que diversos funcionarios le siguen abriendo las puertas, sin preocuparles una investigación de los respectivos Órganos de Control, la Función Pública, la PGR y (esperemos que algún día) la COFECE. Hay que seguir muy de cerca algunos eventos licitatorios que, presumen, “ya están arreglados” a favor de Centrum y Dicipa. + + + Afore Azteca, subsidiaria de Grupo Elektra, dio a conocer ayer que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) la ha designado como prestadora de servicios del Sistema de Ahorro para el Retiro por un periodo de tres años. Hoy en día, el número de trabajadores asignados con recursos depositados en Banxico rebasa los 8.1 millones, con lo cual el número de cuentas administradas por Afore Azteca pasará de 2.4 a 10.5 millones, un incremento superior al 300 por ciento. En este caso, Afore Azteca demostró contar con la capacitad operativa, financiera y tecnológica para administrar 8.1 millones de cuentas adicionales, ofreciendo además las menores comisiones, todo ello en beneficio de los trabajadores. Desde el inicio de sus operaciones en 2003, Afore Azteca se ha enfocado en la atención a las necesidades de ahorro para el retiro de los trabajadores en amplios segmentos de la población.

