María León y Erik Hayser, embajadores de la campaña #SinVergüenza

Buscan generar un diálogo abierto, honesto y sin juicio sobre temas, como las preferencias sexuales, identidad de género y VIH

Asael Grande

Impulse México, una organización dedicada a la prevención del VIH, dio luz verde para el arranque de la Marcha del Orgullo Gay con María León y Erik Hayser, embajadores de la campaña #SinVergüenza, que busca generar un diálogo abierto, honesto y sin juicio sobre temas como las preferencias sexuales, identidad de género y VIH.

“Estamos haciendo pruebas gratuitas de VIH, para nosotros el mensaje de prevención siempre ha sido lo más importante, que la gente conozca su status, se haga la prueba, y hacer este tipo de eventos públicos para que la ciudadanía se entere de todo lo que pasa en nuestra unidad”, dijo Alejandro Reyes, director de Impulse México, quien invitó al actor Erik Hayser, y a la cantante María León, como padrinos de esta campaña de prevención.

“Esta campaña me parece fundamental, me parece increíble que estemos aquí para alzar la voz, y celebrar tantas cosas importantes, es de verdad un honor, no solamente con Impulse, que durante tantos años ha trabajado para llevar el mensaje de prevención del VIH, no solamente en México, sino en Latinoamérica, y en el mundo, en conjunción con otras organizaciones, creo que ya es momento de que hablemos de verdad, sin vergüenza, de que se pueda hablar del VIH, sin estigmatizarlo, esta es una realidad que a todos nos involucra, entonces, alcemos juntos la voz”, comentó el actor, Erick Hayser.

Por su parte, la ex vocalista de Playa Limbo, María León, agregó que: “me siento parte de esta celebración, una parte fundamental es que, muchas veces, el hecho de no atrevernos a buscar un diagnóstico, es lo que de pronto hace la diferencia entre la vida y la muerte, entonces, sé que a veces nos da pena solamente ir a revisarnos si sabemos que tenemos el virus, y si nos hacemos un tratamiento eso puede hacer la diferencia, he perdido varios amigos por la causa del VIH, entonces, unámonos a Impulse, a esta libertad de información, para prevenir esta tragedia, y hagamos una celebración de estar en confianza y sin vergüenza, aparte del orgullo de ser quiénes somos”.

Una de las fiestas más grandes de México, la Marcha Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Trasvesti e Intersexual de la Ciudad de México, conformado por asociaciones y organizaciones civiles, cumplió su aniversario número 40, y estuvo engalanada por la presentación de los artistas Lis Vega, Carmen Campuzano, Wapayasos, Ángelo Diep, ATL, Reinas Chulas, Hermanas Vampiro, Grupo Veralux, Traficantes del Folk, y Ness.

La comunidad LGBTTTI, partió desde el Ángel de la Independencia, para posteriormente recorrer Paseo de la Reforma y Madero hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México, donde se realizó un espectáculo musical para cerrar la marcha, con la presencia de la cantante Fey, quien fue parte de esta celebración, en donde reinó la alegría, el color y la libertad sexual, pero más allá de esto, se trató de una reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTTTI.

Para esta edición de la Marcha del Orgullo Gay, el lema fue “40 años viviendo en libertad. ¡No renunciaremos!” y el cartel oficial —diseñado por Karla Marlene Alvarado Cuenca— mezcló la tradicional bandera arcoiris con un colibrí multicolor que representa la libertad. Han pasado 40 años desde la primera manifestación pública en la Ciudad de México a favor de los derechos homosexuales. Desde entonces, año con año nuestra ciudad cuenta con su propia Marcha del Orgullo LGBTTTI, siguiendo las marchas que suceden en varias partes del mundo para conmemorar el Día del Orgullo Gay (23 de junio), Gay Pride en inglés.

A cuatro décadas de la marcha, la edición de este año resultó bastante especial, pues la marcha en favor de los derechos de la comunidad LGBTTTI cumplió 40 años de existencia. La primera vez que se realizó esta marcha fue en junio de 1979, donde se exigía libre expresión sexual y un alto a la represión social.