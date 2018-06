Las lágrimas de alegría, superación y garra de Neymar

A sus 26 años de edad, ha jugado 504 partidos, en los que ha marcado 306 goles, ha dado 167 asistencias y ha levantado 21 títulos

“El sueño continúa. No es un sueño… es un objetivo”, manifiesta el astro brasileño

El rostro de Neymar, tras marcar el segundo gol, bañado en lágrimas, se convirtió en la imagen del partido y resume la desesperación de Brasil por ganar la Copa del Mundo en Rusia 2018.

El futbolista brasileño Neymar reveló por qué lloró en medio del campo tras marcar el segundo gol de su selección frente a Costa Rica, en un encuentro que resultó muy complicado para la “Canarinha”, necesitada de un triunfo, luego de su discreto estreno en Rusia 2018.

En su cuenta de Instagram, el delantero dijo que se trató de un llanto de alegría, de superación, de garra y de ganas de vencer. “No todos saben lo que pasé para llegar hasta aquí… El llanto es de alegría, de superación y una voluntad de ganar”.

Resaltó además que “no todos saben” lo que tuvo que superar para “llegar hasta aquí”, que en su vida “las cosas nunca fueron fáciles”, y reiteró que esta vez no es la excepción.

“El sueño continúa. No es un sueño… es un objetivo”, manifestó el astro brasileño, al agradecer a sus compañeros por el partido jugado.

Nadie discute su futbol ni sus ganas de ser el mejor. Si tiene que sacrificarse para regresar de una lesión, lo hace. Si tiene que competir cojo, compite.

La polémica lo persigue

La polémica persigue a Neymar por su actuación en el partido contra Costa Rica. No sólo por la ‘lambreta’ con que intentó humillar a un defensa costarricense ni por sus lágrimas al final del partido. La enésima actuación controvertida de la estrella brasileña la ha denunciado su propio compañero de equipo Thiago Silva.

En declaraciones a “O Globo”, Silva ha revelado que Neymar le insultó por, en un gesto de deportividad, haber devuelto la pelota a los jugadores costarricenses.

“Estoy triste. Hoy me decepcionó, ya que cuando devolví la pelota me insultó mucho. Tenía razón, le habían dado mucha cera. Pero por aquel balón no íbamos a ganar”, relató el capitán, que considera a Neymar su “hermano menor”.

Su ídolo, el futbolista Robinho

Nació el 5 de febrero de 1992 en Mogi das Cruzes, estado de São Paulo (Brasil).

Hijo de Neymar Santos y Nadine da Silva. Heredó el nombre de su padre, un ex futbolista que se convirtió en su asesor desde el inicio. Con el éxito de su carrera la familia compró su primera propiedad, una casa al lado de la Vila Belmiro.

Combinó su amor por el futbol de sala con el futbol callejero y desde muy pequeño llamaba la atención de grandes equipos de futbol. Su ídolo es el también futbolista Robinho. En 2003, se trasladó con su familia a Sao Vicente, donde comenzó a jugar para el equipo juvenil Portuguesa Santista.

Con tan sólo once años, fue fichado por el Santos, uno de los equipos brasileños más importantes. Reconocido por su velocidad y habilidad. Comenzó rápidamente a destacar en las categorías inferiores, tanto que el Real Madrid se interesó por él en 2005, aunque al final no llegaron a un acuerdo.

Con sólo 17 años de edad debutó el 7 de marzo de 2009 profesionalmente, una semana después anotó su primer gol para el Santos contra el Mogi Mirim. Un mes más tarde, el 11 de abril, Neymar marcó el gol decisivo en la victoria por 2-1 ante el Palmeiras, en la semifinal de ida 2009 Campeonato Paulista. En su primera temporada, Neymar acumuló 14 goles en 48 partidos.

Fue con la Selección de Brasil en 2009 al Mundial de Futbol Sub 17. Tras el Mundial de Sudáfrica, en 2010, le convocaron para jugar por primera vez con la selección absoluta. Debutó jugando contra Estados Unidos, y marcó un gol.

Tuvo una gran actuación en el Sudamericano Sub 20 de Perú, celebrado a principios de 2011, siendo pichichi tras marcar 9 tantos. Brasil ganó el campeonato y se clasificó para participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Su fractura en tercer vértebra lumbar lo sacó del Mundial 2014

El 4 de julio, durante la Copa Mundial de Futbol 2014, en el partido de cuartos de final con la selección de Brasil frente a Colombia, sufrió la fractura de la tercer vértebra lumbar, tras recibir un rodillazo de Camilo Zúñiga, que le obligó a quedar fuera del torneo.

El 6 de junio de 2015 logró la copa de Europa, tras vencer a la Juventus en Berlín. El Barcelona obtuvo tres trofeos en esta temporada. La Liga BBVA, la Copa del Rey y la Champions League, en este orden.

Se tatuó los aros olímpicos en el brazo tras la conquista de la medalla de Oro de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

El 3 de agosto de 2017 se confirmó su fichaje por el París Saint-Germain F. C., convirtiéndose en el jugador más caro de la historia -222 millones de euros- tras firmar un contrato por cinco temporadas con el club francés. Un acuerdo por el que percibirá 30 millones por temporada.

Neymar es reconocido por su fe cristiana; aporta un 10% de sus ingresos a la Iglesia.

Con tan sólo 19 años fue padre en 2011 de David Lucca. La madre del niño, Carolina, tenía 17.

***Posición: Delantero *** Dorsales: 7, 10, 11, 17 *** Hijos: David Lucca da Silva Santos *** Nombre: Neymar da Silva Santos Junior *** Altura: 1.75 metros

