La Cofepris ha ordenado el retiro del cereal contaminado

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Convocan a Premios Aspid para periodistas

50% de los adultos puede padecer de hemorroides

La Cofepris ha ordenado a la empresa Kellogg’s de México S. de R.L. de C.V., el retiro inmediato del producto de la marca Honey Smacks, contaminado en sus centros de distribución. Dentro de los resultados de la investigación, se ha identificado que el producto involucrado fue distribuido en su totalidad a tiendas Sam’s Club de Walmart de México SAB de C.V., con una totalidad de 69,088 piezas. Cofepris dará seguimiento puntual a las acciones de retiro y en caso de ser necesario, emprenderá las acciones de vigilancia sanitaria que correspondan para asegurar el debido retiro de los lotes involucrados. En caso de contar con los productos anteriormente mencionados, deberá notificarlo a la empresa Kellogg’s de México S. de R.L. de C.V., con la finalidad de otorgar la orientación que resulte procedente. Para mayor información, se puede consultar la página Web de la Cofepris https://www.gob.mx/cofepris/ó contactarse a través del teléfono 50805200 Ext. 1256, 1391 ó al correo electrónico alertas@cofepris.gob.mx Cofepris continuará las acciones de vigilancia para evitar la venta de productos contaminados que pueden representar un riesgo a la población, a través de la clausura de establecimientos que los distribuyan o comercializan, imponiendo las sanciones administrativas que resulten procedentes, las cuales pueden ser superiores al millón de pesos por infringir la regulación sanitaria vigente.

****

Con el objetivo de reconocer la importante labor de los periodistas, encaminados a informar de forma ética y responsable al público en general sobre los principales temas de salud Premios Aspid Iberoamérica en su XIV edición convoca a todos los medios a participar en el Primer Premios Aspid Quality Press Healthcare 2018. Ángel Bosh Torrano, presidente del los premios Aspid dijo que la decisión de reconocer a la prensa se basa en los profesionales de la comunicación que con sus acciones periodísticas contribuyen a la divulgación de la salud al pueblo. Las categorías que participan son radio, televisión, prensa escrita y obras en internet. Los trabajos ha considerar son del 1 de junio de 2017 al 31 de julio de 2018. La fecha límite de entrega será el 31 de julio de 2018. Todos los trabajos deberán enviarse al correo: mexico@ premiosaspid. healthcare. El envío de materiales físicos se entregarán atención de Mari Carmen Mendoza Premios Aspid de Salud Iberoamericana de Salud y Farmacia Eje 3 Norte Calzada San Isidro 164, Torre Alcázar Sevilla C oficina 704 Col. Industrial San Antonio, Deleg. Atzcapotzalco, CDMX

*****

Se considera que una persona tiene enfermedad hemorroidal cuando el paciente siente una “bolita” o hay algún síntoma al evacuar, éstos pueden ser: dolor de inicio repentino o de instalación gradual, ardor, comezón y sangrado. Con cualquier síntoma de este tipo se debe acudir con el médico. De acuerdo con el Dr. Miguel Ángel Rosado Martínez, especialista en coloproctología, cirugía general y cirugía laparoscópica del Hospital Sedna afirma que: “La enfermedad hemorroidal es un padecimiento muy frecuente, ya que el 50% de los adultos puede padecerla, los factores que la predisponen son: el estreñimiento, el embarazo, las diarreas, tabaquismo, obesidad y la lectura sanitaria. Es un mito que la enfermedad hemorroidal es hereditaria. Existen diferentes tipos de hemorroides y los síntomas se presentan de acuerdo a las zonas donde se encuentren ubicadas: hemorroides internas: no se pueden ver ni sentir, pues se encuentran en el interior del recto, en pocas ocasiones producen molestias. Los síntomas más comunes de este tipo de hemorroides se ocasionan por el esfuerzo o la irritación, ya que producen sangrado al evacuar o dolor y la única manera de valorarlas es mediante una endoscopia de ano, no hay manera de valorarlas con un tacto rectal. Hemorroides externas: se localizan en la piel que rodea al ano, pueden producir picazón y sangrado y estas son las que los pacientes pueden llegar a sentir. Hemorroides trombosadas: la sangre se acumula y forma un coágulo (trombo), provocan dolor intenso e inflamación y dependiendo de la localización será su tratamiento. “Es una enfermedad benigna, de la cual es fundamental su diagnóstico correcto y oportuno, ya que no todo lo que sangra son hemorroides, los síntomas se pueden confundir con cáncer anal o cáncer colorrectal. El tratamiento debe ser individualizado, y dependerá de acuerdo al grado de la enfermedad, que pueden ser desde cambios de estilo de vida hasta cirugía para un grado más severo.

lros05.2000@gmail.com