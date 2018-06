Crece número de morenistas que se suman a Luis Manuel Orihuela

Aspirante tricolor a la alcaldía

Tlalnepantla, Estado de México.- Luis Manuel Orihuela, candidato del PRI a la presidencia municipal de Tlalnepantla, agradeció la confianza a los representantes de casilla de Morena, así como de miembros de la Asociación Civil, Comerciantes del Estado de México que se sumaron a campaña del PRI, que encabeza.

Arturo Matías Aguilar y Antonio Cedillo Sandoval, quienes hablaron por la estructura electoral que pertenecía a Morena, y que luego de declarar su apoyo en favor de Luis Manuel Orihuela, anunciaron que abandonarán la representación que tendrían el próximo 1 de julio en las casillas de varias secciones del municipio.

“Nos dimos cuenta que al candidato de Morena no le importa la campaña, no recorría las calles y parece que no le importaba”, dijeron los jóvenes encargados de la zona de San Miguel Chalma, y reconocieron en el candidato del PRI, alguien sensible, con capacidad y liderazgo para un municipio como Tlalnepantla.

Por su parte, Omar Alonso de la Asociación Civil Comerciantes del Estado de México, aseguró que los comerciantes y ciudadanos, y que suman más de 400 personas; trabajarán los días que restan para que el abanderado tricolor sea el triunfador de las elecciones de próximo domingo.

“Después de evaluar las propuestas de los demás candidatos a la Presidencia Municipal, nos dimos cuenta de que la propuesta en materia de seguridad que propuso Orihuela, es la que podrá dar seguridad a mi familia”, resaltó el líder de comerciantes.

Orihuela Márquez recalcó que adhesiones como éstas, y otras que se han dado a lo largo de la campaña, son congruentes con las mediciones que claramente muestran una tendencia de crecimiento en las preferencias electorales, y que crean confianza en el triunfo en la próxima elección concurrente.