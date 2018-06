Sindicato de taxistas inicia pláticas con la empresa L1BRE

La app ganó en CDMX licitación para prestar el servicio de transporte público

El Sindicato de Taxistas y Similares del Caribe “Andrés Quintana Roo”, en busca de competir con las empresas de redes de transporte, que ofrecen servicios por medio de aplicaciones vía celular y para acatar la nueva norma emitida recientemente por el gobierno del estado, entró en conversaciones con la empresa L1BRE, que ganó el concurso para la complementación de la APP L1BRE en la CDMX.

Dicha solución fue concursada en la capital del país y fue la empresa Libre la que resultó ganadora, para lo cual proporciona botón de pánico, GPS y Wifi en la unidad, así como dos tabletas dentro del taxi, de las cuales una funciona como mapa de ruta, identificación del operador y pago del servicio digital, y la otra como pantalla de publicidad, así como medio para pagar servicios o compra de tiempo aire, cuyas comisiones que se generan son en beneficio del operador de esa ciudad.

De esta forma, el Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” generaría un mejor servicio de calidad y modernización para todos los ciudadanos, al tener dicha plataforma integrada en toda la flotilla de taxis.

El Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, mantiene su postura de rechazo al regreso de plataformas tecnológicas como Uber a las que, ese gremio considera como competencia desleal y pide al gobierno se reconozca el esfuerzo que está realizando esta organización con la finalidad de otorgar un servicio de calidad y seguridad para la ciudadanía.

No es la primera vez que el sindicato de taxistas intenta implementar una plataforma vía celular para ofrecer servicio a los ciudadanos, pero todos sus intentos han fracasado.

Don Chano Toledo es candidato a síndico en la planilla de Morena

Cuando la contienda electoral se veía difícil de recuperar para la candidata de Morena a la presidencia municipal de Solidaridad, Laura Beristáin Navarrete, entra en el segundo tiempo del partido y a pocos minutos del silbatazo final, el ex alcalde de Playa del Carmen, Marciano “Chano” Toledo como integrante de la planilla de “Juntos Haremos Historia”.

Con el visto bueno del Ieqroo, “Chano” Toledo va como síndico de Hacienda en la planilla que encabeza Laura Beristáin Navarrete, y en el camino dejó a Omar Hazael Sánchez Cutis, quien hasta este fin de semana era el candidato a ese cargo.

Una bocanada de aire fresco representa para Beristáin Navarrete, quien nada más no levantaba ni con royal su candidatura frente a la alcaldesa con licencia, que busca su reelección, Cristina Torres, de la alianza “Por Quintana Roo al Frente” del PRD-PAN-MC.

Se espera que mañana, día en que estará en Cancún, Andrés Manuel López Obrador, “Chano” Toledo, esté presente en el templete.

Sin lugar a dudas, lo que Morena y sobre todo Laura Beristáin busca en la cabeza de la familia de los Toledo, es el respaldo de uno de los líderes sociales de Solidaridad, ya que el llamado del “Peje” al “voto parejo” por Morena, al menos en Quintana Roo, no surtirá efecto, pues los partidarios de AMLO, en muchos de los casos, están cada vez más lejos de los candidatos de Morena a las presidencias municipales.

Eloy Peniche se apoya en las redes sociales para ser alcalde

Como el tiempo va en su contra y su nombre no aparece en las boletas de la votación para presidente municipal, el candidato del MC, PRD y PAN, Eloy Peniche Ruiz, afirmó que se está apoyando en las redes y en la tecnología para que sepan sus proyectos de mejorar la ciudad y la vida de los ciudadanos.

Entrevistado al terminar de decirle a más de 150 cancunenses, en Mambo Café, lo que hará si le ayudan a ganar el primero de julio, el empresario, ex dirigente de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial, dijo: “vamos a trabajar en las redes sociales para mandar el mensaje, vamos a tener reuniones con grupos bien focalizados, obviamente el tiempo está en contra de nosotros, pero gracias a la tecnología podemos llegar de forma masiva a la gente.

Señaló que casi todos tienen un teléfono inteligente, les van a mandar cápsulas informativas, en las que están sus propuestas, para que las conozcan; sobre todo, decirles que voten por la coalición PAN, PRD, MC.

Expresó que es muy importante que la gente vaya a a las casillas, que razonen su voto e inviten a sus familiares y amigos a que este deber ciudadano no lo pasen por alto y asistan el primero julio.

En su discurso, dijo que va a ganar y cumplirá sus obligaciones junto con el Cabildo, en mejorar servicios públicos e infraestructura urbana, que es discurso de todos los candidatos en este momento; “ese es el trabajo que tienen que hacer, es su obligación, nosotros les pagamos para ello. No tienen que venirnos a prometernos nada, es su obligación, y como tal, deben de hacerlo de la mejor manera”.

Manifestó que la diferencia con él, es cómo van a hacer las cosas, por eso aceptó pasar del sector privado al público y él sí hará caso a la comunidad y no dar, como todos, un mejoralito para decir que los atendieron, pero los problemas de fondo y raíz no cambian, por eso, decidió dar este paso, irse del otro lado para sentar las bases de una ciudad moderna, a la altura de los mejores hoteles que tenemos, restaurantes y playas, al igual que sitios arqueológicos, porque no podemos tener servicios de quinta.

Se actualizará el Atlas de Riesgo de Cancún

Con un presupuesto de un millón 50 mil pesos se firmará un convenio para realizar el Atlas de Riesgo entre el ayuntamiento y la Universidad de Quintana Roo, instrumento importante, pues permitirá conocer las zonas más vulnerables, que pueden sufrir en mayor medida los embates de la naturaleza.

Así lo informó la regidora, Ericka Castillo Acosta, ante el pronóstico de siete fenómenos hidrometeorológicos en lo que resta del año,

quien destacó que el último Atlas que tiene el municipio es del año 2010, cuando la población era de 400 mil habitantes, hoy somos el doble, además, se desincorporó la población de Puerto Morelos, que el nuevo Atlas lo contemplará.

Participan en la elaboración de este importante instrumento, las direcciones de Ecología, Protección Civil, Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, el Instituto Municipal de Planeación; “todas las dependencias deben contar con este Atlas de Riesgo, que elaborará la Universidad de Quintana Roo.

Castillo Acosta manifestó que dicha universidad ya tiene parte de esta información, recabada con diferentes instituciones y dependencias a nivel federal y estatal, “viene con una metodología que les marca la Sedatu, ya que es importante tenerlos, para estar preparados y saber cómo proceder en casos de emergencia”.

Con este documento se puede acceder, si se requiere, a recursos de la federación; “por eso, tenemos que estar al día, porque administraciones pasadas no se preocuparon”.

