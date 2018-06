Dos días más

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

En un par de días concluyen las campañas electorales de este ciclo, se van los spots que han inundado los cuadrantes y los canales de televisión, se van los insultos e injurias que los políticos no tienen el valor de hacer mientras mandan a sus personeros a decirlo, se acaban los dimes y diretes pero sobre todo, las mentiras que han sido el eje rector de estas campañas políticas.

Son por mucho, más las mentiras que verdades las que se han dicho en estas campañas, tanto en promesas como en calificativos contra los adversarios.

No se han cansado los partidos políticos y sus militantes de defender lo indefendible, de tratar de engañar a la gente y de hacer lo que sea necesario, para permanecer con las prevendas políticas y económicas que este país concede a la clase política, gane o pierda, a todos por igual.

Tienen dos días más para calumniar, mentir, insultar y prometer de todo, quedan dos días para insistir cada quien con su cada cual, en lo bueno que es y lo malos que son los otros.

En síntesis, hemos tenido una campaña político electoral deleznable, la competencia parece ser por quién es el menos delicuente y no por cuál es el más capaz, no sólo me refiero a los que pretenden ser Presidente de la República, sino a la mayoría de las candidaturas que estarán en juego el próximo primero de julio.

Se acabaron los despilfarros, los pagos por debajo de la mesa, los rebases sistemáticos a los topes de campaña, la guerra sucia desde eruditos científico sociales que creen tener la verdad entre las manos, se acabó la muy triste forma en que se conducen los candidatos a los distintos puestos de elección popular.

Solo confío en tres candidatos: Rosa María Ayala como una ejemplar líder social que va por una diputación plurinominal por el PRD en el congreso local de la Ciudad de México; Jorge Triana Tena, mi amigo que se ha conducido como un legislador honesto y responsable que va por una diputación plurinominal por el PAN en la asamblea legislativa de la Ciudad de México y; Judith Sánchez, colega periodista y luchadora incansable que va por una diputación local de mayoría en el distrito local 9 de la Ciudad de México por el Partido Nueva Alianza.

En ninguno de sus partidos confío, creo en ellos como personas y como políticos que han hecho en sus trincheras la diferencia y en caso de quedar en la diputación, lo seguirán haciendo.

Dos días más y a esperar al domingo próximo.

