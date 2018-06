Alvera de León y Carlos Macías, la mancuerna del amor

Triunfan en el Lunario con su show “Confundí el amor”

Asael Grande

Alvera y Carlos Macías presentaron en el Lunario del Auditorio Nacional, su nuevo show, “Confundí el amor”, el cual estuvo lleno de calidez, y romanticismo, con canciones principalmente del cantautoro Carlos Macías. Por su parte, la cantante estrenó su sencillo “Olvídame”, autoría, también, del músico chiapaneco.

El recital, que incluyó canciones del maestro Armando Manzanero, se tornó en una velada llena de bohemia, mariachi y las mejores canciones de su repertorio; la cantante Alvera de León unió su voz con el compositor Carlos Macías durante un showde casi dos horas donde más que una relación intérprete–autor, se convirtió en una “charla cantada” de amigos, bajo nombre de “Confundí el amor”.

Con más de ocho años de trayectoria, fue Alvera, quien con su voz y estilo deleitó al público con lo mejor de sus interpretaciones: “Gracias por estar aquí esta noche, vamos a cantar temas, que te marcan toda la vida, así que se vale cantar conmigo”, fueron las palabras de bienvenida de Alvera de León, cuya pasión por la música, ha sido un factor importante en su carrera como cantante, ya que, sus esfuerzos se han visto premiados con el cariño y respeto de su público.

Después de cantar “Tu falso amor” y “Ámame”, Alvera interpretó el tema “Confundí el amor”: “quiero dedicar el tema ‘Confundí el amor’, a todas las mujeres, porque en algún momento, por lo menos yo, confundimos el amor”, dijo De León, de quien Armando Manzanero, al darse cuenta del enorme talento y capacidad interpretativa de Alvera, decidió no sólo darle un tema, si no ser el productor, director y realizador de su nueva producción discográfica, “Si nadie se ha muerto de amor”, disco que cuenta con cuatro temas del maestro y cinco duetos con el mismo, uno de ellos, co-autoría de Alvera.

Un medley de Juan Luis Guerra, “Basta”, “Caballito de mar”, “Recuerda”, “Yo te pienso”, “Si nadie se ha muerto de amor” y “Yo no sé mañana”, finalizaron el set de Alvera, quien dio la bienvenida al cantautor Carlos Macías, quien regaló al público que se dio cita en el Lunario del Auditorio Nacional, temas como “Mil vidas”, “Mi bendición”, “Cuando me besas”, “Juntando flores”, “Porque sueño en ti”, “Usted no debería”, “Como vida nueva”, “Ella tu perfume”, “Tu olvido”, “Ese momento-olvidarte jamás”, “Amarte así”, “Divina tú” y “Acaríciame”, antes de pasar a una sección musical, acompañada de mariachi, con las canciones medleyJosé Alfredo Jiménez (Alvera), “La gata bajo la lluvia” (Alvera), “Te sigo queriendo” (Carlos Macías), y “Quédate conmigo” (Carlos Macías), en una noche llena de clásicos del bolero y la balada, acompañada del Mariachi Camperos de México.