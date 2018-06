El Tri festejará medio siglo de rocanrolear

La cita es el 13 de octubre en el Palacio de los Deportes

La agrupación realizará una minuciosa retrospectiva por su vasta discografía, para celebrar al lado de su fiel raza

Preventa Citibanamex, 29 y 30 de junio

Una de las voces autorizadas y más importantes del rock hecho en México es la de Alex Lora – El Tri. Con cinco décadas de vida de girar por los escenarios de todo el mundo, el “gritante”, como él mismo se define, realizará una minuciosa retrospectiva por su vasta discografía, para celebrar al lado de su fiel raza, 10 lustros de vida. La fecha pactada para este memorable festejo será el próximo sábado 13 de octubre, y qué mejor marco que las instalaciones del Palacio de los Deportes. La preventa Citibanamex se realizará el 29 y 30 de junio.

Hablar del Three Souls in My Mind o simplemente El Tri es sinónimo de Alex Lora. Querido por muchos, pero odiado por otros, el creador de temas emblemáticos como “Triste canción”, “Perro negro y callejero”, “Abuso de autoridad”, “Nuestros impuestos”, “Chavo de onda”, “Oye cantinero”, “Metro Balderas”, “San Juanico”, “Sara” y “El niño sin amor”, entre otras, que incluso forman parte del acervo cultural de la nación, ha sido parte fundamental del rock de nuestro país, ya sea como cronista, profeta, guía, ídolo, chamán, rebelde, contestatario, irreverente sarcástico y más.

Alex Lora y su grupo originalmente llamado Three Souls in Mind surgió a finales de década de los 60’s, convirtiéndose en los pioneros del roncarol en español. Cantando en su propia lengua, le dio una identidad propia al rock hecho en México, convirtiéndose en la bandera de los jóvenes.

En 1985, Lora cambió el nombre de Three Souls in Mind a El Tri. El primer disco que lanzaron bajo su nueva insignia fue Simplemente, que los llevó a su internacionalización y también fue reconocido con disco de oro, por sus altas ventas. Cabe destacar que en Perú se abrieron un camino exitoso. Realizaron tres conciertos en la Plaza de Toros Acho, con tremendos “sold out”. Tardarían 10 años en regresar a suelo peruano, pero cuando lo hicieron, reunieron a más de 200 mil personas en la Playa del Silencio.

Con 50 álbumes en su currículum, un sin fin de nominaciones y premios otorgados, así como haber compartido escenario con importantes proyectos y músicos como The Rolling Stones, The Cult, Creedence Clearwater Revisited, The Ramones, Joan Jett, Canned Heat, The Animals. Chuck Berry, Johnny Winter y más, Alex Lora – El Tri celebrará medio siglo de rocanrolear con tremendo y emotivo concierto el próximo sábado 13 de octubre en el Palacio de los Deportes.