Hoy se juega su futuro Lionel Messi

Otra perspectiva

Aarón Ávalos

Sería catastrófico que este combinado no avance, y no la tienen fácil, no sólo por el rival Nigeria, sino por los problemas internos y la probable ruptura entre jugadores y cuerpo técnico

Sampaoli tiene una enorme responsabilidad, si es que sale a dirigir el partido, ya que se ha dicho que los jugadores pidieron que no saliera a la banca

Mis queridos lectores, qué gusto estar un día más, no sé ustedes, pero yo estoy triste, porque cada día que pasa es un día menos del mundial. Ni modo, no queda de otra más que disfrutar.

Hoy voy a dejar un rato a la Selección Mexicana, para hablarles de otros equipos, los cuales están obligados a trascender en este mundial. Por ejemplo, Argentina. Hoy, el conjunto albiceleste que compite contra Nigeria, se juega su futuro en esta justa mundialista, junto con una combinación de resultados, es posible que avancen a octavos.

¿Por qué están obligados? Primero que nada, Argentina es uno de los grandes de la Conmebol, gran parte de sus jugadores se encuentran en los grandes de Europa, el mundial pasado quedaron en segundo lugar, es decir, cuenta con jugadores de élite y con una amplia experiencia e historia mundialista, por lo que sería un rotundo fracaso que queden fuera de Rusia 2018.

Ahora bien, entre sus filas se encuentra nada más y nada menos que Lionel Messi, considerado por muchos, el mejor jugador del mundo. Sería catastrófico que este combinado no avance, y no la tienen fácil, no sólo por el rival, sino por los problemas internos y la probable ruptura entre jugadores y cuerpo técnico. Y no es para menos, digo, Sampaoli es un excelente entrenador y lo ha demostrado, pero también han sido evidentes sus malas decisiones al frente de Argentina, entonces tiene una enorme responsabilidad, si es que sale a dirigir el partido, ya que se ha dicho que los jugadores pidieron que no saliera a la banca.

Mañana platicaremos sobre lo que ocurrió, esperemos que Messi y compañía no tengan problemas y logren salir con los tres puntos y la clasificación. Pásenla bien, nos leemos mañana.

Recuerden, pueden seguirme en twitter @A_Avalos, para comentarios en vivo al momento de cada partido, y mi correo: chicharitoesgay@gmail.com, para dudas, quejas, aclaraciones, sugerencias, contrataciones, etc.