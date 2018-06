Naucalpan ya no será botín económico, ni político para nadie: Parra Sánchez

Llama a votar y cuidar las casillas

Naucalpan, Estado de México.- Ante cientos de líderes sociales, militantes y simpatizantes del Revolucionario Institucional de esta localidad, David Parra Sánchez, líder social de esta localidad, hizo un llamado a votar y cuidar las casillas el próximo domingo en favor del tricolor y su abanderado a la alcaldía, Rodrigo Reina Liceaga.

“Necesitamos que Naucalpan ya no sufra de inseguridad y falta de atención hacia las familias naucalpenses. Ya no podemos permitir más abusos y corrupción. El municipio de Naucalpan se ha convertido en un botín económico y político sólo para unos cuantos y eso ya no lo vamos a permitir”, dijo.

Priístas de diferentes colonias y barrios de la localidad, refrendaron su apoyo en torno al candidato Rodrigo Reina. “La fortaleza y cimiento Revolucionario Institucional está en su gente, en su militancia y ello sin duda alguna que nos llevará al triunfo electoral. Aquí está a la vista de todos, la unidad priista”, dijo Parra Sánchez.

Ante miles de militantes y simpatizantes, así como líderes sociales de ese instituto político que se dieron cita en la explanada del Palacio Municipal unieron sus voces en un solo grito de “¡Vamos a ganar!”…”¡Vamos a ganar!” y refrendaron su apoyo al candidato a la alcaldía Rodrigo Reina Liceaga, quien estaba acompañado de las candidatas a diputadas local y federal, Cristina Ruiz, Irazema González, Rosalba Gualito, Gabriela Goldsmith, así como de Gustavo Parra Sánchez, quien busca una curul por el distrito 22 electoral.

David Parra, destacó la importancia de votar el próximo primero de julio por Rodrigo Reina, pues con él como presidente municipal se devolverá la paz y tranquilidad social que tanto necesita el municipio.

Parra Sánchez, reiteró al candidato que “no es una tarea fácil, pero con el apoyo de todos los priistas, vamos a lograr que Naucalpan ya no sea un botín ni económico ni político para nadie”.

Por su parte, el candidato a la Presidencia Municipal de la localidad, afirmó que “hoy es tiempo de que los naucalpenses vuelvan a vivir tranquilos, sin sobresaltos y que cuentan con la atención de su gobierno. Yo los invito a que el próximo domingo primero de julio demostremos la fortaleza y unidad del tricolor con la que saldremos victoriosos”.