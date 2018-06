Defenderemos el patrimonio de los huixquiluquenses: Martínez Alfaro

Ante reiterados cambios en el uso del suelo

Huixquilucan, Estado de México.- Ante los reclamos de los habitantes por los constantes de cambios del uso de suelo, el candidato del PRI a la alcaldía de Huixquilucan, Arturo Martínez Alfaro, aseguró que no se debe caer en esta práctica que fomenta la corrupción, la transparencia pero sobre todo afecta severamente a los habitantes del municipio.

Es así como a unos días de la elección, Martínez Alfaro dejó claro que se debe acabar con las malas prácticas administrativas que llevan a los habitantes a poner en peligro sus hogares y también a disminuir la plusvalía de su patrimonio. “se trabaja muchos años para poder dejar a nuestros hijos un futuro prometedor y no es justo que, por la ambición de unos cuantos miles se vean afectados”.

“No es posible, que por llevar dinero mal habido en su beneficio, se atente contra los hogares de los huixquiluquenses”, señaló.

Durante los recorridos por El Olivo, La Pera, Montón Cuarteles, San Fernando y Palo Alto, enfatizó que nunca hará promesas que no se pueden cumplir, “no se vale engañar al pueblo con falsas promesas, eso es no ser moralmente digno de ser elegido ni mucho menos gobernar”.

Añadió que en la recta final para la elección, se ha visto de todo desde acarreo y juego sucio hasta amenazas a la población de quitar los programas sociales si no favorecen a los que llevan a cabo prácticas corruptas en perjuicio de los colonos.

“Eso es no ser honesto ni reconocer lo que se hizo mal para no ser beneficiado con el voto de los gobernados, es no haber hecho campaña de convencimiento casa por casa, ver de cerca las necesidades de cada uno de los adultos mayores, jóvenes, niños, mujeres solteras, amas de casa, enfermos; a ellos hay que escuchar y llevar a cabo políticas públicas en pro de su bienestar”. Dijo el priista.

Añadió que en estos últimos días previos al 1 de julio, se ha colocado en las preferencias del electorado y eso tiene inquietos a los adversarios políticos, quienes se han dedicado a los ataques y no a presentar propuestas serias con visión de gobierno transparente y trabajador.

Confiamos en que la gente nos apoye y logremos trabajar en pro de los miles de huixquiluquenses que buscan oportunidades en su tierra, como es becas para estudiar, salario para las amas de casa, escuelas de tiempo completo, tecnología al servicio de todos, mencionó.

Por ello, recordó que en Huixquilucan, “basta de experimentar, basta de minimizar las carencias de los más pobres, basta de querer reinventar gobiernos. ¡Vamos a recuperar Huixquilucan! “acotó.

Reiteró que una de las más sensibles peticiones, es seguridad para todos ya que la delincuencia ha crecido desmedidamente en uno de los municipios mexiquenses considerado por muchos años como uno de los más tranquilos y ahora es atacado por los criminales concluyó.