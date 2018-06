“La estupenda guía para vivir la vida a tu manera”, de Pepe & Teo

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Abróchate los cinturones, ponte tus lentes oscuros y prepárate para que te cuenten, paso a paso, cómo vivir la vida que quieres, sin que te importe lo que piensen las víboras que te rodean

/a estupenda guía para vivir la vida a tu manera: son “Pepe y Teo”, que han llegado a explicarte cómo diablos lidiar con todos los problemas de esta existencia que tanto te abruma. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes oscuros y prepárate para que Pepe y Teo te cuenten, paso a paso, cómo vivir la vida que quieres sin que te importe lo que piensen las víboras que te rodean. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, nos cuentan más detalles:

-¿Cómo surge la idea de hacer juntos “La estupenda guía para vivir la vida a tu manera”?

“Es un sueño que teníamos desde hace muchísimo tiempo, siempre fantaseábamos con que algún día escribiríamos un libro, y gracias al apoyo de Grupo Planeta, pudimos concretar este sueño en el que trabajamos dos años hasta que salió, y estamos muy contentos con tener nuestro primer libro en la tienda, que la gente lo tiene y lo esta leyendo, y estamos muy felices”, dijo Pepe.

-¿Cómo decidieron la escritura de cada uno de los temas del libro? (el amor, familia, romance, sexo, el novio, manual del bullying).

“Todo partió de un índice de temas, que creíamos que serían importantes tocar, y también que hemos tocado en nuestros vídeos, llevamos 6 años haciendo videos en Youtube, y muchos que hemos hecho tocan también esos temas con un humor y con comedia, esta vez lo quisimos pasar al escrito y trabajamos con la editorial un índice y sobre eso le empezamos a dar”, comentó Teo.

-“La estupenda guía para vivir la vida a tu manera” tiene ilustraciones que acompañan cada uno de los capítulos, ¿Cómo fue trabajar con el ilustrador Aarón Jandette?

“Fue muy padre, la verdad es que Aarón nos captó muy rápido lo que queríamos, junto con la editorial decidimos que debía tener muchas ilustraciones para que fuera muy dinámico, muy práctico para que fuera sencillo de leer, al final del día como lo pudiste ver ahí en el libro las ilustraciones quedaron increíbles, muy bonitas, y en cada tema de lo que estamos hablando las ilustraciones acompañan al texto, fue bastante bueno e increíble ver el resultado final”, explicó Pepe.

-¿Creen que hablar de sexo en nuestro país, sea aún un tema tabú?

“Sí, muchísimo, afortunadamente esta avanzando este tema, la sociedad está progresando, pero el sexo sigue siendo un tema que a las personas les da miedo tocar, les da miedo hablar de ello, que no se sienten cómodas al hablar de ello, creo que algo de lo que enganchó a las personas a nuestro canal es que somos muy abiertos y muy honestos, platicamos todos los tipos de experiencias y preguntamos entre nosotros mismos las dudas que tenemos, que mucha gente no se atreve a preguntar, en México hace falta mucha información y que lo dejemos de ver como un tema tabú, del que sólo se habla en ciertos momentos, porque de ahí muchos problemas se derivan, el tema LGTB se ve dañado, porque no entiende estos temas, cuando son parte de la comunidad no saben que hacer, porque nadie les hablo de esto, creen que es algo que no deben decir, o que están cometiendo un pecado”, comentó Pepe.

-Ustedes juegan un papel importante para la comunidad gay con este libro, háblenos un poco de esto:

“El mensaje que recibimos de las personas que ya lo tienen y que tienen un poco más de edad, nos dicen que donde estaba este libro cuando yo tenía, 13, 15 o 17 años, y las personas que son un poco más jóvenes, nos dicen gracias, porque con este libro pude entender más cosas, este libro me acercó a mis papás, porque aún siendo de la comunidad LGTB no entendía, ha habido una aceptación muy grande, yo creo que es un paso muy importante para todos como comunidad, porque no había una guía para jóvenes, que te hablen con tu mismo idioma, con tu mismo lenguaje, de manera divertida, pero que al mismo tiempo te esté enseñando, te informando de estos temas que son un poco fuertes”, finalizó Teo.

patolina22@hotmail.com