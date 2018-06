Mujeres empatan a los hombres en adicciones

Inician con tabaco y alcohol; Quinta Roo, segundo lugar en consumo de drogas

La liberación femenina para algunas mujeres representó ir en retroceso a temprana edad, al incurrir en los mismos vicios que el sexo masculino en su deseo de ser igual o más que ellos y contribuir a que Quintana Roo se mantenga en el segundo lugar en consumo de sustancias ilegales entre jóvenes.

Las adicciones han aumentado, según la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 y la droga ilegal que más consumen los jóvenes hombres y mujeres de entre 14 a 17 años es la mariguana.

De acuerdo al Centro de Integración Juvenil y el Grupo de Alcohólicos Anónimos, el problema en Cancún se recrudece, al ya no sólo ser los hombres quienes encabezan las adicciones, sino también las mujeres, que empiezan a temprana edad, con cigarros y alcohol, para después pasar a otras sustancias fuertes.

La encuesta de adicciones 2016-2017 indica que los jóvenes son la población más vulnerable ante sustancias, como la mariguana, lo que podría detonar un problema de salud grave para la entidad.

La Comisión Nacional Contra las Adicciones alertó que el consumo de drogas entre mujeres mexicanas aumenta de forma alarmante, ya que entre 2011 y 2017 creció 205 por ciento entre las más jóvenes, las niñas y adolescentes de 12 a 17 años forman el grupo cuyo consumo crece con mayor rapidez en el país, e incluye drogas legales, como tabaco y alcohol, e ilegales como mariguana, cocaína y psicofármacos.

Unicaribe deja fuera a 475 alumnos por no tener espacio

La Universidad del Caribe bajó este año el crecimiento de su matrícula en alumnos de nuevo ingreso, al pasar de 8 al 15 por ciento de rechazo, pues carece de las condiciones necesarias para ofrecer una educación de calidad.

La rectora, Priscila Sosa, precisó que de mil 207 aspirantes, sólo 750 fueron seleccionados, tomando en cuenta la capacidad el edificio actual, ya que la idea es que cuando se concluya el segundo nivel del nuevo plantel, se considere abrir más grupos.

Dijo que con la conclusión del proceso de selección de alumnos de nuevo ingreso, se verificó la necesidad de contar con instalaciones más grandes, al incrementarse cada año la demanda educativa por parte de las nuevas generaciones.

En el 2018 se pretende concluir la construcción del nuevo edificio, y posiblemente, sea dentro de dos años cuando se inicie la construcción de otro, según el plan inicial de la institución.

Mientras tanto, de acuerdo a su capacidad de operación, se brinda la oportunidad de cursar las carreras sólo a los más aptos, que en su mayoría solicitaron tres carreras en particular que son: negocios internacionales, con 211 aceptados; 127, en turismo y 100 en gastronomía.

IFE inicia entrega de material electoral

Al menos, en el Distrito 02, que comprende los municipios de Bacalar, José María Morelos, Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, el INE inició la entrega de paquetes electorales a utilizar en la día de la jornada de votación del 1 de julio próximo. Francisco Croce Flota, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02, informó que se estarán entregando 498 paquetes electorales a igual número de presidentes de Mesas Directivas de Casillas, a partir de ayer y hasta el viernes 29 de junio y son: actas de escrutinio y cómputo, listado nominal, papelería, boletas foliadas, relaciones de representantes de partidos políticos, tres urnas, cancel para votar, cartel de resultados y sobre de Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Por municipio, la entrega se realizará de la siguiente manera: Othón P. Blanco 305 paquetes; Bacalar, 55; Felipe Carrillo Puerto 93 y 46 en José María Morelos.

Restauranteros, inconformes con ley seca

La Unión de Propietarios de Restaurantes, Bares y Similares del Estado de Quintana Roo, manifestó buscar un acercamiento para reducir el horario de la ley seca, por afectar directamente sus ventas, que al menos en Chetumal, Calderitas, Bacalar y la Costa Maya, son un bálsamo para recuperarse económicamente. Sin embargo, Jaime Zetina González, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), indicó en entrevista que será de 48 horas, a partir de las 00:00 horas del sábado y no habrá modificación alguna. Chetumaleños se preparan para seguir la fiesta en la Zona Libre de Belice, donde no llega tal restricción y que se espera, como cada vez que hay jornada electoral, supere las ventas y se sature esta franja comercial.

Gana terreno Isaac Janix Alanís a “Mara” Lezama

No cabe duda que el debate de los candidatos a la presidencia municipal de Benito Juárez, fue un escaparate que supo aprovechar al cien por ciento el que aspira a alcalde por la vía independiente, Isaac Janix Alanís, pues ahora, por lo menos, más cancunenses saben que existe.

Justo cuando Andrés Manuel López Obrador estará en Cancún para el cierre de campaña de sus candidatos locales, las Redes Ciudadanas de Morena mantendrán su apoyo hacia AMLO, pero para la alcaldía no irán con “Mara” Lezama.

José Federico Macías, representante de las Redes Ciudadanas de México, realizó una minimanifestación en la explanada a la Reforma para rebelarse y dar su apoyo al independiente, Isaac Janix Alanís.

El líder de RCM aseguró que no votarán por “Mara” Lezama, ya que no representa la lucha de los militantes fundadores del partido, además debido a que se le ha involucrado en supuestos actos de corrupción, al “venderse” en 2016 al ex gobernador Roberto Borge Angulo, a cambio de placas de taxis y millones de pesos…trapitos sucios que, Janix Alanís le sacó a Lezama una y otra vez durante el debate y que la candidata de Morena no pudo negar, pues los documentos exhibidos no dejan lugar a la duda, de que ella y toda su familia cercana, incluidos sus dos pequeños hijos, son taxistas. ¡Abuelita tus chanclitas!

Otros que darán apoyo al independiente son los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de la Confederación de Trabajadores de México, encabezados por su secretario general, Brian Echeverría Ramírez, pues desde el debate Janix Alanís los enamoró… ¡ya, que se casen con él!

