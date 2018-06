Fin de las campañas

Folclor urbano

Salvador Estrada

¡Por fin! llegó el cierre de campañas -27 de junio- de todos los candidatos a los puestos de elección popular y con ello el descanso de todos los ciudadanos de verlos y escucharlos en los medios electrónicos en la mañana, tarde y noche.

En todos los spots que se vieron en la tele los candidatos presidenciables y a gobernadores, quisieron aparecer como los más honestos, probos y deseosos de servir, pese a que entre ellos, cada uno, se “echaban lodo” sin recato alguno.

Dos de los candidatos a gobernar la Ciudad de México ya llevaron a cabo su “cierre de campaña”, Alejandra Barrales y Mikel Arriola, y ambos coincidieron en que combatirán el narcotráfico.

La Barrales “le puso mucha cebolla a sus sopes” y anunció: “voy a sacar al narco de esta ciudad me cueste lo que me cueste”. Además si gana las elecciones su gobierno “irá con mano firme y cero tolerancia en contra de la delincuencia”.

Por su parte, Mikel Arriola, emocionado porque ha subido en las encuestas, aseguró que “él será quien combata al flagelo de la inseguridad”. Y dijo que emitirá un decreto de emergencia para combatir, junto con la Marina, las células del narcotráfico, a través de operativos focalizados en las delegaciones con mayor incidencia del crimen”.

Arriola, de paso le tiró a Claudia Sheinbaum y dijo que ella y su equipo de campaña “son unos maleantes y merecen ser presentados ante la justicia”. Y señaló que la “Sheinbaum es aficionada a las drogas”.

Él, igual que Alejandra Barrales, también ofrece dinero si llega a ganar, pero lo que le ha ayudado a subir en las preferencias es su propuesta de acabar “con las arañas y las fotomultas”. Y aunque ahora la tenencia no existe con en ese nombre, sino como refrendo de placas, afirmó que “acabará con ese impuesto, que hace años debió de quitarse”.

Ese anuncio le dará votos, pero hasta ahora no los suficientes para ganarles a las dos mujeres favoritas: la Barrales y la Sheinbaum. No obstante, los indecisos lo podrían llevar al triunfo electoral. Las otras candidatas han hecho campaña, pero no tendrán toda la simpatía del electorado para triunfar. Sin embargo, Mikel podría ser “el milagro de la democracia” y salir victorioso.

Claudia Sheinbaum lleva la delantera, de acuerdo a las encuestas, y tal vez por ello es atacada, pero los ciudadanos, los que van a votar, son los que tienen en sus manos elegir al gobernador o gobernadora de la Ciudad de México, de acuerdo a las cualidades de los candidatos.

Precisamente, la Arquidiócesis pide a los ciudadanos a salir a votar: “Debemos ser actores genuinos, libres, y a la vez respetuosos de las demás voces que sonarán con claridad democrática. Quien elige con libertad y bajo conciencia -ya sea que haya ganado o no la opción política de su preferencia- tiene la autoridad moral para exigir a la opción ganadora, el cumplimiento de sus deberes en beneficio de la ciudad”.

chavasec@yahoo.com.mx