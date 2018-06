Para Yeidckol, si AMLO no gana, es que hubo fraude y entonces saldrá no el tigre, sino el diablo

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Yeidckol Polevnsky, suplente de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de Morena afirma que, a 5 días de la elección presidencial, ya hay ganador definido, y no hay más qué decir porque ese es Andrés Manuel López Obrador.

Si se intentara declarar a otro como el triunfador de la contienda, agregó, “se van a encontrar con el diablo”. Así de sencillo y claro.

En la misma línea, el tabasqueño adelantó que el día 2 de julio, apenas pasado el proceso de votación, llamará al presidente Enrique Peña Nieto para pedirle dejarle hacer el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2019 que se deberá presentar a mediados de septiembre a la nueva legislatura en la Cámara de Diputados.

El de Macuspana no puede ignorar (porque lleva con este ya tres procesos electorales presidenciales en su vida-), que luego del día de votación se tiene que esperar a la revisión de actas y votos para después esperar a recibir la constancia que deberá ser ratificada o no por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y sería hasta entonces, con actas validadas en la mano, como López Obrador podría pedirle algo al presidente saliente Enrique Peña Nieto, quien será Presidente hasta el último minuto del viernes 30 de noviembre próximo.

Mientras no tenga esas actas ratificadas por el Trife, AMLO no podrá ser reconocido como presidente electo.

Luego entonces, plantear que el ganador de la elección ya está “definido” no es más que una argucia para crear la percepción entre los ciudadanos de que “ya ganó” y que nadie más que él puede y debe ser declarado próximo presidente de México.

El juego de Yeidckol y AMLO entonces es el del engaño. Hacer creer que las encuestas ya concretaron al ganador y que entonces el proceso de votación del próximo domingo 1 de junio es un trámite inútil, sin sentido.

Ya para qué votamos si la elección ya está definida y el ganador es López Obrador, ¿no?.

Y cómo ya hay ganador “definido”, afirma Polevnsky:

“Que no se atrevan a querer hacer un fraude, porque sí se van a encontrar con el diablo, no les vamos a permitir un fraude a ningún precio, no lo vamos a aceptar”, advirtió ayer ante periodistas en el Senado.

Y agregó: “ninguna manipulación es aceptable”.

La airada respuesta la dio al preguntársele si cabría el escenario de una nueva derrota de AMLO planteada por un diario estadunidense.

“Tenemos preferencias entre 50% y 60%, y remontar esa diferencia no se podría hacer más que mediante un fraude, no se puede hacer de otra manera”, reflexionó.

De Ricardo Anaya opinó que “se vuelve un candidato sumamente débil, porque lo pueden mandar a detener en cualquier momento por las investigaciones de lavado de dinero que hay tanto en España como en Estados Unidos”.

Y de José Antonio Meade indicó “ha sido parte de tres gobiernos en donde ha habido el mayor endeudamiento, corrupción e impunidad, y no me digan que no se dio cuenta”.

¿Cómo la ve con los de Morena?

Empresarios apoyan a Meade

Tiempos de definiciones electorales, los más grandes empresarios mexicanos o sus representantes o familiares, acudieron antenoche a un encuentro con el candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal José Antonio Meade.

Entre otros asistieron Juan Gallardo, Edilberto Huesca, Lino de Prado, Juan Ignacio Ávalos, Enrique Norten, Marinela Servitje, Alfredo y Arturo Elias Ayub, Elías Cababie, Fernando Chico Pardo, Ernesto Torres Cantú y Raúl Ferráez.

Sin embargo en total sumaron más de 300 los empresarios, industriales y financieros asistentes.

El informe de este encuentro no habla de cena, pero sí de la presentación de Meade de sus propuestas de campaña las cuales, afirmó, ya han sido enviadas a más de 35 mil empresarios de todo el país.

José Chedraui, representante de la iniciativa privada de Puebla, convocó a los asistentes a cerrar filas en favor de Meade porque ello sería un voto razonado a favor de la estabilidad y la certidumbre.

José Antonio Meade les indicó que a diferencia de sus contrincantes él tiene 20 años de experiencia en el servicio público lo cual cancelaría los graves riesgos de alteraciones macroeconómicas y la cancelación de los grandes proyectos de desarrollo con los cuales México dará un paso decisivo a su inclusión entre las grandes potencias económicas del mundo.

Ni qué decir que este encuentro desecha los llamados de otros empresarios en favor de Ricardo Anaya y aleja al grupo de Andrés Manuel López Obrador.

La concentración de Toluca, “impresionante”

Ya metidos en esta dinámica, habría que señalar que para medios propios y extranjeros la concentración de miles y miles de mexiquenses en el acto de José Antonio Meade del domingo en Toluca plantea una definición estructural en su campaña.

Sin duda con la mano del gobernador Alfredo del Mazo tras ese evento, queda sobreseída la duda de si los operadores del PRI y el apoyo de los 14 gobernadores del tricolor iban al margen de José Antonio Meade.

Eventos similares ha tenido el candidato del PRI, PVEM y Panal en Veracruz, Campeche, Coahuila y Sinaloa donde se mostró el músculo electoral del PRI en favor de su candidato presidencial.

Más de 100 mil

En este contexto el senador con licencia y líder nacional del PRI, el guerrerense René Juárez, indicó que desde que asumió el cargo el 4 de mayo pasado, ha visitado los 32 estados donde se reunió con dirigentes de CNOP, CNC, CTM, CROC, ONMPRI, Fundación Colosio, Instituto Reyes Heroles, Red de Jóvenes por México, Movimiento Territorial, CCI y Antorcha Campesina, entre otras organizaciones, que trabajan en las 68 mil seccionales en busca del voto.

La estrategia, afirma, es la de recuperar la cercanía con la militancia priista y relanzar las campañas de todos los candidatos del tricolor.

Es así que el domingo próximo, señaló, 665 mil 410 militantes y simpatizantes del PRI vigilarán las casi 160 mil casillas que serán instaladas en los 300 distritos electorales, más que cualquier otro partido político.

Hoy arde el Senado

La Primera Comisión aprobó ayer que los expedientes judiciales sobre el caso de Luis Alberto López López, ex chofer de Manuel Barreiro, sean conocidos y discutidos hoy en el Pleno de la Comisión Permanente.

El jueves anterior el abogado Francisco Patricio Kegel Jacob, los entregó a Ernesto Cordero presidente del Senado, quien los remitió a la Comisión Primera para su análisis y dictamen.

Estos documentos forman parte de la carpeta de investigación feb/seido/ueiorpifam/ciudaddeméxico/979/2007, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en contra de Luis Alberto López López.

Esta carpeta consta de copias simples en 17 tomos, divididos en 29 carpetas, con más de ocho anexos, y un disco compacto con audiencias públicas ante un juez de control.

Todo será conocido hoy en la sesión semanal de la Permanente luego de que el presidente de la Primera Comisión, el senador José María Tapia Franco, del PVEM, decidiera llevarlos al pleno.

“Es conveniente que el pleno de la Comisión Permanente, en su sesión de mañana, conozca los elementos que guarda la carpeta de investigación, así como los materiales audiovisuales, y con ello se pueda pronunciar”, indicó.

Y el pleno arderá porque analizar esos documentos implica pronunciarse contra Ricardo Anaya candidato presidencial del PAN PDR y MC a 5 días de la elección.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa